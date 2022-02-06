Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, действия России могут приобретать разные формы.

Важно Санкции США против России могут затронуть экономику Китая, – Салливан

В этом контексте Салливан упомянул о гибридных действиях, предполагающих:

  • кибератаки,
  • политическую дестабилизацию,
  • или же полномасштабное вторжение.

Действия России могут приобретать различные формы, включая возможность того, что они аннексируют оккупированные территории, территории на востоке Украины, известные как Донбасс,
– рассказал Салливан.

России это просто так с рук не сойдет

Как сказал советник президента США по нацбезопасности, Штаты вместе с союзниками в течение последних месяцев готовились ко всем возможным сценариям развития событий. В случае агрессии России грозят серьезные экономические последствия и другие формы давления.

"Мы находимся в окне, когда что-то может произойти. Военная эскалация и вторжение в Украину могут произойти в любой момент. Мы считаем, что РФ создала возможности для проведения крупной военной операции", – добавил Салливан.

Заметим, что издание The Washington Post сообщило, Россия почти завершила подготовку к возможному полномасштабному вторжению в Украину. Русские вроде бы подготовили 83 батальонные тактические группы численностью около 750 военнослужащих в каждой.

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