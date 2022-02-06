Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, действия России могут приобретать разные формы.
Важно Санкции США против России могут затронуть экономику Китая, – Салливан
В этом контексте Салливан упомянул о гибридных действиях, предполагающих:
- кибератаки,
- политическую дестабилизацию,
- или же полномасштабное вторжение.
Действия России могут приобретать различные формы, включая возможность того, что они аннексируют оккупированные территории, территории на востоке Украины, известные как Донбасс,
– рассказал Салливан.
России это просто так с рук не сойдет
Как сказал советник президента США по нацбезопасности, Штаты вместе с союзниками в течение последних месяцев готовились ко всем возможным сценариям развития событий. В случае агрессии России грозят серьезные экономические последствия и другие формы давления.
"Мы находимся в окне, когда что-то может произойти. Военная эскалация и вторжение в Украину могут произойти в любой момент. Мы считаем, что РФ создала возможности для проведения крупной военной операции", – добавил Салливан.
Заметим, что издание The Washington Post сообщило, Россия почти завершила подготовку к возможному полномасштабному вторжению в Украину. Русские вроде бы подготовили 83 батальонные тактические группы численностью около 750 военнослужащих в каждой.
Пять стран запустили фонд для помощи Украине: смотрите видео