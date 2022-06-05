Тяжелое ранение головы и глаза: Маси Найем был в коме, но сейчас стабилен
Источник:Мустафа Найем
Раненый на фронте Маси Найем был в коме. Однако сейчас его состояние оценивают как стабильное.
Детали о состоянии раненого украинского защитника и адвоката рассказал его брат Мустафа Найем. Он поблагодарил всех за помощью
Заметьте На фронте тяжело ранили Маси Найема: его срочно везут в Днепр на операцию
У брата тяжелое ранение головы и глаза. Был в коме, иногда приходит в себя, врачи говорят, что сейчас является стабильным. Доставлен в Днепр, в областную больницу имени Мечникова. Готовят к операции,
– заявил Найем.
О ранении Маси Найема сообщили 5 июня. Олег Сенцов заявил, что его друг – в тяжелом состоянии. Он также добавил, что Найема везут в больницу.
Сергей Стерненко отметил, что Найем обязательно позже прочитает его сообщение. Поэтому напомнил, что их ждут совместные планы. В частности, концерт Balthazar и посещение заседания по самозащите.
Найем защищал Украину
О своем возвращении в ряды ВСУ Найем сообщил 17 апреля 2022 года.
Он заявил, что теперь наконец обрел покой. Найем признавался, что ему хорошо там, где он служит.
В соцсети Найем отметил, что взял с собой на фронт непрочитанную книгу и мысли о светлом будущем. Он добавлял, что "обстрелы бывают, но все мимо".
В прошлый раз на фронте Найем был в 2015 – 2016 годах. Он защищал Украину в одной из самых горячих на то время точек – Авдеевской промзоне. Демобилизация произошла в октябре 2016 года. С Донбасса Найем привез четвероногого друга – песика по кличке Бармалей.
Маси Найем – украинский защитник и адвокат
Найем – украинский адвокат и общественный деятель. Участвовал в громких делах. В частности, защищал интересы "телевидения Торонто". Был адвокатом свидетелей-друзей Екатерины Гандзюк, а также – одним из защитников Сергея Стерненко. Также он оказал помощь ветеранам войны России с Украиной.
В 2019 году Найема наградили медалью "За служение Исламу и Украине".Заметьте! Олег Сенцов сообщил, что недавно получил легкую контузию. Режиссер заметил, что это был едва ли не самый страшный день на войне. Командир роты погиб, также было много раненых.
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