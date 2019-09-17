Тяжелые сутки на Донбассе: погиб украинский боец
Украина снова понесла непоправимую потерю на Донбассе. 17 сентября во время выполнения боевого задания погиб один военный, еще двое получили ранения.
Российские оккупационные войска пренебрегают всеми условиями перемирия и продолжают цинично обстреливать позиции Вооруженных сил на Донбассе. Во вторник боевики 5 раз открывали огонь по украинским военным.
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Оккупанты палили по украинским бойцам из запрещенного Минскими соглашениями оружия, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, пишет штаб ООС.
Боевики обстреляли военных ВСУ в районе Докучаевска, Ужовки, Павлополя, Железного и Новотошковского.
Во время выполнения боевого задания один военный ВСУ из состава Объединенных сил погиб. Два военных получили ранения,
– отметили в штабе.
К слову, боевики постоянно срывают перемирие и обстреливают украинские позиции. 16 сентября подконтрольные РФ наемники 3 раза открывали огонь по бойцам ВСУ. Один украинский защитник получил несовместимые с жизнью ранения во время выполнения боевого задания.