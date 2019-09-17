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      Тяжелые сутки на Донбассе: погиб украинский боец

      62 Читати новину українською
      На Донбассе погиб украинский военный
      На Донбассе погиб украинский военный / rbc.ua

      Украина снова понесла непоправимую потерю на Донбассе. 17 сентября во время выполнения боевого задания погиб один военный, еще двое получили ранения.

      Российские оккупационные войска пренебрегают всеми условиями перемирия и продолжают цинично обстреливать позиции Вооруженных сил на Донбассе. Во вторник боевики 5 раз открывали огонь по украинским военным.

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      Оккупанты палили по украинским бойцам из запрещенного Минскими соглашениями оружия, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, пишет штаб ООС.

      Боевики обстреляли военных ВСУ в районе Докучаевска, Ужовки, Павлополя, Железного и Новотошковского.

      Во время выполнения боевого задания один военный ВСУ из состава Объединенных сил погиб. Два военных получили ранения,
      – отметили в штабе.

      К слову, боевики постоянно срывают перемирие и обстреливают украинские позиции. 16 сентября подконтрольные РФ наемники 3 раза открывали огонь по бойцам ВСУ. Один украинский защитник получил несовместимые с жизнью ранения во время выполнения боевого задания.

      окуповані райони донбасуОккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Жертвы
      Источник: 24 канал
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