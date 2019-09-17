Важка доба на Донбасі: загинув український боєць

Україна знову зазнала непоправної втрати на Донбасі. 17 вересня під час виконання бойового завдання загинув один військовий, ще двоє оримали поранення.

Російські окупаційні війська нехтують усіма умовами перемир'я та продовжують цинічно обстрілювати позиції Збройних сил на Донбасі. У вівторок бойовики 5 разів відкривали вогонь по українських військових.

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Окупанти гатили по українських бійцях із забороненої Мінськими угодами зброї, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, пише штаб ООС.

Бойовики обстріляли військових ЗСУ в районі Докучаєвська, Ужівки, Павлополя, Залізного та Новотошківського.

Під час виконання бойового завдання один військовий ЗСУ зі складу Об'єднаних сил загинув. Два військові отримали поранення,

– наголосили у штабі.

До слова, бойовики постійно зривають перемир'я та обстрілюють українські позиції. 16 вересня підконтрольні РФ найманці 3 рази відкривали вогонь по бійцях ЗСУ. Один український захисник отримав несумісні з життям поранення під час виконання бойового завдання.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу