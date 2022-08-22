На ликвидации пожара работают подразделения ГСЧС. Об этом заявил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.
К теме ТЭЦ и нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге разрушены, – глава Полтавской ОВА
Что известно о повторном возгорании
По словам мэра, во время разборки завалов на ТЭЦ произошло возгорание остатков смазки и строительного мусора.
На ликвидации пожара работают подразделения ГСЧС. Данных о пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются,
– отметил Малецкий.
Оккупанты ударили по ТЭЦ в Кременчуге
россияне на Пасху 24 апреля нанесли ракетные удары по Кременчугу на Полтавщине. ТЭЦ и нефтеперерабатывающий завод полностью разрушены.
Из-за повреждения ТЭЦ по всему Кременчугу не было горячей воды. Кроме того, к сожалению, один человек погиб, а 7 – пострадали.
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