Наразі на ліквідації пожежі працюють підрозділи ДСНС. Про це заявив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

До теми ТЕЦ і нафтопереробний завод у Кременчуці зруйновано, – глава Полтавської ОВА

Що відомо про повторне займання

За словами мера, під час розбирання завалів на ТЕЦ сталося загоряння залишків мастила та будівельного сміття.

На ліквідації пожежі працюють підрозділи ДСНС. Даних про постраждалих немає. Причини пожежі встановлюються,

– зазначив Малецький.

окупанти вдарили по ТЕЦ у Кременчуці

росіяни на Великдень 24 квітня завдали ракетних ударів по Кременчуці на Полтавщині. ТЕЦ і нафтопереробний завод зруйновані повністю.

Через пошкодження ТЕЦ по всьому Кременчуці не було гарячої води. Крім того, на жаль, одна людина загинула, а 7 – постраждали.

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