Кроме этого, Министерство культуры запустило устойчивые и долговременные процессы для отрасли. Об этом чиновник рассказал в программе "Первые лица".
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Ткаченко рассказал о достижениях Минкульта
"Бесспорно, не все удалось, но есть некоторые вещи, которыми можно гордиться. Говорится не только, что мы борщ продвигаем в ЮНЕСКО и о начале "большой реставрации". Но и те законы, которые были приняты", – подчеркнул он.
Глава Минкульта одним из достижений считает введение специальной пониженной ставки налога на добавленную стоимость. Ведь это является долгосрочной рукой поддержки сферы культуры и креативной экономики, и очень важно в условиях пандемии.
Что известно о принятии ставки НДС 7%
Верховная Рада 4 ноября 2020 года приняла закон №962 "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий".
Документ предусматривает введение специальной пониженной ставки НДС 7%, которая будет применяться к ряду операций.
В частности речь идет о поставках услуг по показу или проведению различных спектаклей, постановок, музыкальных выступлений, премьер кинофильмов, культурно-художественных мероприятий.
Также Александр Ткаченко рассказал о начале "большой реставрации", которая является устойчивым делом. Ведь кто бы дальше ни возглавлял Министерство культуры, ее уже никто не отменит.
Это важно не только с точки зрения восстановления нашего исторического наследия, но и насыщения его новым содержанием, нанесения на карту туристических дестинаций, создания инфраструктуры,
– пояснил он.
И добавил, ведомство сделало некоторые секторальные вещи в области кино, туризма, книгоиздания. Которые тоже в будущем окажут существенное влияние.
"Большая реставрация": что известно про проект
- "Большая реставрация" – один из проектов "Большого строительства", которое инициировал президент Владимир Зеленский. В 2021 году Министерство культуры и информационной политики начнет воплощение инициативы.
- На реализацию заложено 2 миллиарда гривен.
- Всего в первом отборе приняли участие 211 участников. В то же время в программу из них допустили лишь 109. В первую десятку вошли разнообразные проекты от Черновицкой областной государственной администрации, Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", "Львовской Национальной галереи искусств имени Бориса Возницкого".