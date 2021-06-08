Кроме этого, Министерство культуры запустило устойчивые и долговременные процессы для отрасли. Об этом чиновник рассказал в программе "Первые лица".

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Ткаченко рассказал о достижениях Минкульта

"Бесспорно, не все удалось, но есть некоторые вещи, которыми можно гордиться. Говорится не только, что мы борщ продвигаем в ЮНЕСКО и о начале "большой реставрации". Но и те законы, которые были приняты", – подчеркнул он.

Глава Минкульта одним из достижений считает введение специальной пониженной ставки налога на добавленную стоимость. Ведь это является долгосрочной рукой поддержки сферы культуры и креативной экономики, и очень важно в условиях пандемии.

Что известно о принятии ставки НДС 7%

Верховная Рада 4 ноября 2020 года



Документ предусматривает введение специальной пониженной ставки НДС 7%, которая будет применяться к ряду операций.



В частности речь идет о поставках услуг по показу или проведению различных спектаклей, постановок, музыкальных выступлений, премьер кинофильмов, культурно-художественных мероприятий. Верховная Рада 4 ноября 2020 года приняла закон №962 "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий".Документ предусматривает введение специальной пониженной ставки НДС 7%, которая будет применяться к ряду операций.В частности речь идет о поставках услуг по показу или проведению различных спектаклей, постановок, музыкальных выступлений, премьер кинофильмов, культурно-художественных мероприятий.

Также Александр Ткаченко рассказал о начале "большой реставрации", которая является устойчивым делом. Ведь кто бы дальше ни возглавлял Министерство культуры, ее уже никто не отменит.

Это важно не только с точки зрения восстановления нашего исторического наследия, но и насыщения его новым содержанием, нанесения на карту туристических дестинаций, создания инфраструктуры,

– пояснил он.

И добавил, ведомство сделало некоторые секторальные вещи в области кино, туризма, книгоиздания. Которые тоже в будущем окажут существенное влияние.

"Большая реставрация": что известно про проект