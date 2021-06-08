Крім цього, Міністерство культури запустило сталі й довготривалі процеси для галузі. Про це урядовець розповів у програмі "Перші особи".

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Ткаченко розповів про досягнення Мінкульту

"Безперечно, не все вдалося, але є деякі речі, якими можна пишатися. Мовиться не тільки, що ми борщ просуваємо в ЮНЕСКО і про початок "Великої реставрації". Але й ті закони, які були прийняті", – підкреслив він.

Глава Мінкульту одним з досягнень вважає введення спеціальної зниженої ставки податку на додану вартість. Адже це є довготерміновою рукою підтримки сфери культури і креативної економіки, і дуже важливе в умовах пандемії.

Що відомо про ухвалення ставки ПДВ 7% Верховна Рада 4 листопада 2020 року



Документ передбачає введення спеціальної зниженої ставки ПДВ 7%, яка застосовуватиметься до низки операцій.



Зокрема мовиться про постачання послуг з показу чи проведення різних вистав, постановок, музичних виступів, прем'єр кінофільмів, культурно-мистецьких заходів. Верховна Рада 4 листопада 2020 року прийняла закон №962 "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій".Документ передбачає введення спеціальної зниженої ставки ПДВ 7%, яка застосовуватиметься до низки операцій.Зокрема мовиться про постачання послуг з показу чи проведення різних вистав, постановок, музичних виступів, прем'єр кінофільмів, культурно-мистецьких заходів.

Також Олександр Ткаченко розповів про початок "Великої реставрації", яка є сталою справою. Адже хто б далі не очолював Міністерство культури, її вже ніхто не скасує.

Це важливо не тільки з погляду відновлення нашого історичного спадку, але й насичення його новим змістом, нанесення на мапу туристичних дестинацій, створення інфраструктури,

– пояснив він.

І додав, відомство зробило деякі секторальні речі в галузі кіно, туризму, книговидання. Які теж у майбутньому матимуть суттєвий вплив.

"Велика реставрація": що відомо про проєкт