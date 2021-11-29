О новом решении министра стало известно 29 ноября. Соответствующее заявление сделал председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия во время брифинга.

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Ткаченко не будет идти в отставку

Арахамия заявил, что "не видел этого заявления (об отставке Ткаченко – ред.). Я считаю, что это был эмоциональный шаг".

Благодаря господину Ткаченко, благодаря премьеру, они поговорили, нашли точки взаимопонимания и вся эта история осталась только в медиапространстве,

– заявил Арахамия.

Именно поэтому, по словам нардепа от "Слуги народа", отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко рассматривать не будут.

Кстати, Александр Ткаченко заявил об отставке 11 ноября. Тогда министр обнародовал заявление и объяснил причины. В частности одной из них назвал то, что "решение Кабмина по Госкино принималось без согласования с Министерством культуры и информационной политики". Тогда передачу Госкино в управление Кабмина вместо Минкульта он назвал "нелогичной".

Кроме того, Ткаченко вспомнил также о блокировании процессов по госслужбе и Госинспекции по охране культурного наследия. Также министр упоминал о бюджете на культуру 2022 года: "И характер обсуждения и финальная сумма для меня неприемлемы".

Предыдущие заявления о вероятной отставке Ткаченко с должности главы Минкульта