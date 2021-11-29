О новом решении министра стало известно 29 ноября. Соответствующее заявление сделал председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия во время брифинга.
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Ткаченко не будет идти в отставку
Арахамия заявил, что "не видел этого заявления (об отставке Ткаченко – ред.). Я считаю, что это был эмоциональный шаг".
Благодаря господину Ткаченко, благодаря премьеру, они поговорили, нашли точки взаимопонимания и вся эта история осталась только в медиапространстве,
– заявил Арахамия.
Именно поэтому, по словам нардепа от "Слуги народа", отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко рассматривать не будут.
Кстати, Александр Ткаченко заявил об отставке 11 ноября. Тогда министр обнародовал заявление и объяснил причины. В частности одной из них назвал то, что "решение Кабмина по Госкино принималось без согласования с Министерством культуры и информационной политики". Тогда передачу Госкино в управление Кабмина вместо Минкульта он назвал "нелогичной".
Кроме того, Ткаченко вспомнил также о блокировании процессов по госслужбе и Госинспекции по охране культурного наследия. Также министр упоминал о бюджете на культуру 2022 года: "И характер обсуждения и финальная сумма для меня неприемлемы".
Предыдущие заявления о вероятной отставке Ткаченко с должности главы Минкульта
- После написания заявления Ткаченко, представитель фракции "Слуга народа" Тарас Тарасенко заявил, что Ткаченко будут просить передумать и остаться главой Министерства.
- 12 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что отделение Госагентства кино от Минкульта связано с тем, чтобы "придать весомый статус Госкино". Премьер объяснял, что еще не общался с Александром Ткаченко.
- 16 ноября Давид Арахамия заявил, что "Слуга народа" не будет поддерживать отставку Ткаченко с должности. Ведь, по его словам, министру следовало прежде всего сообщить о своем решении фракции.