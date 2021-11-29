Про нове рішення міністра стало відомо 29 листопада. Відповідну заяву зробив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія під час брифінгу.

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Ткаченко не йтиме у відставку

Арахамія заявив, що "не бачив цієї заяви (про відставку Ткаченка – 24 канал). Я вважаю, що це був емоційний крок".

Завдяки пану Ткаченку, завдяки прем’єру, вони поговорили, знайшли точки взаєморозуміння і вся ця історія залишилась лише в медіапросторі,

– заявив Арахамія.

Саме тому, за словами нардепа від "Слуги народу", відставку міністра культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка розглядати не будуть.

До речі, Олександр Ткаченко заявив про відставку 11 листопада. Тоді міністр оприлюднив заяву та пояснив причини. Зокрема однією з них назвав те, що "рішення Кабміну щодо Держкіно ухвалювалось без погодження з Міністерством культури та інформаційної політики".

Тоді передачу Держкіно в управління Кабміну замість Мінкульту він назвав "нелогічним".