Шмигаль прокоментував виділення Держкіно з Мінкульту, а також ситуацію зі звільненням Ткаченка.

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Виокремлення Держкіно

Відділення Держкіно від Міністерства культури здійснено за ініціативою Кабінету Міністрів. Це пов'язано з тим, щоб надати вагомого статусу Держкіно,

– зазначив Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що статус окремого центрального органу виконавчої влади для Держкіно дасть можливість формувати його політику. "Це посилення цього напряму", – додав він.

Звільнення Ткаченка

Очільник уряду також зазначив, що досі не мав можливості поспілкуватися з міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком щодо його відставки і її причин.

Крім того, влада наразі не обговорювала можливу зміну міністра та кандидатури на пост нового глави відомства.

Це прерогатива парламенту. Якщо така необхідність виникне, радитимемося з фракцією монобільшості,

– пояснив прем'єр.

Нагадаємо, днями Олександр Ткаченко заявив про звільнення з посади міністра.

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