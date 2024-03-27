Так, в среду утром он опубликовал короткое сообщение о воздушных тревогах. В нем заместитель министра по вопросам развития стратегических отраслей промышленности Тимур Ткаченко обратился как к украинцам в целом, так и к балансодержателям укрытий.

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Призвал не игнорировать воздушную тревогу

Сегодня не игнорируем тревогу. Всем балансодержателям и владельцам укрытий необходимо обеспечить круглосуточный и беспрепятственный доступ к ним,

– написал он в своем телеграме.

На это уже отреагировали в ВСУ. В эфире Новости Live начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Наталья Гуменюк отметила, что подобного рода предупреждения постоянно актуальны.

Такие предупреждения постоянно актуальны, особенно во время войны. Ежедневно каждый украинец должен обращать на это внимание и, при необходимости, спускаться в укрытие для собственной безопасности,

– подчеркнула она.

Она отметила, что стоило бы спросить у господина Ткаченко, почему именно сегодня у него появилось соответствующее сообщение. В то же время добавила, что если убрать дату, то его слова могли бы стать отличным напоминанием для каждого. Наталья Гуменюк отметила, что в условиях войны вообще не стоит игнорировать воздушные тревоги.

Гуменюк объяснила свое заявление относительно массированного обстрела "Цирконами"

В эфире телемарафона она отметила, что ее слова о накоплении российскими военными "Цирконов" означают, что захватчики могут наносить соответствующие удары. И что это следует учитывать.

Практику мы уже видели. Удар по Киеву баллистикой из Крыма означает, что враг выискивает способы, каким образом давить с самых неожиданных направлений, и с использованием вооружения, которое будет затруднять работу наших систем ПВО,

– отметила Гуменюк.

По ее словам, ВСУ осознают, какие виды вооружения готова применить Россия. Она добавила, что российские захватчики не останавливаются и продолжают модернизировать свое вооружение, а также выискивают способы давить по всей территории Украины, а не только по прифронтовым территориям.