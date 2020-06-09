Новоназначенный министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко уже встречался с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили вызовы и дальнейшие стратегические планы для сферы культуры в Украине. Кроме того, Ткаченко хочет создать "круглый стол рыцарей культуры".

Разговор Ткаченко и Зеленского

Культура для украинского президента является одним из приоритетов, сказал глава Минкульта в эфире "Завтрака с 1+1", передает ТСН.

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"Мы (с Зеленским, – 24 канал) говорили о том, что роль и значение культуры нужно не только восстановить, но и усилить. Конечно, в первую очередь, говорили о вызовах, которые стоят перед сегодняшним днем ​​и также говорили о дальнейших стратегических планах, но это разговор между двумя людьми", – сказал Ткаченко.

Круглый стол рыцарей культуры – что это?

Ткаченко также планирует создать круглый стол с лицами, которые внесли большой вклад в культуру, для выработки стратегии министерства.

"Я думал, что такое культура, чтобы выразить двумя словами – это воздух, без которого невозможно дышать, это ДНК нации, это экономика. Для того, чтобы иметь понятную стратегию, я возьму лучшие наработки, которые были раньше, приглашу людей, которые сделали большой вклад в современную культуру. Я хотел бы создать так называемый круглый стол рыцарей культуры для того, чтобы мы могли разработать миссию и могли ее представить публике, обсудить с ними. Однако пока этот воздух, а надо делать что-то для того, чтобы этим воздухом дышать и жить", – рассказал он.

Однако новый министр пока не готов назвать имена "рыцарей", которых он пригласит, потому что переговоры с ними продолжаются.

Это своеобразный общественный совет для министерства, который может выработать смыслы для того, чтобы мы могли двигаться дальше, а не только думать о хлебе насущном,

– подытожил Ткаченко.

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Чем известен Александр Ткаченко: