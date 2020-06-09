Ткаченко встречался с Зеленским: какую стратегию планирует для Минкульта
Новоназначенный министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко уже встречался с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили вызовы и дальнейшие стратегические планы для сферы культуры в Украине. Кроме того, Ткаченко хочет создать "круглый стол рыцарей культуры".
Разговор Ткаченко и Зеленского
Культура для украинского президента является одним из приоритетов, сказал глава Минкульта в эфире "Завтрака с 1+1", передает ТСН.
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"Мы (с Зеленским, – 24 канал) говорили о том, что роль и значение культуры нужно не только восстановить, но и усилить. Конечно, в первую очередь, говорили о вызовах, которые стоят перед сегодняшним днем и также говорили о дальнейших стратегических планах, но это разговор между двумя людьми", – сказал Ткаченко.
Круглый стол рыцарей культуры – что это?
Ткаченко также планирует создать круглый стол с лицами, которые внесли большой вклад в культуру, для выработки стратегии министерства.
"Я думал, что такое культура, чтобы выразить двумя словами – это воздух, без которого невозможно дышать, это ДНК нации, это экономика. Для того, чтобы иметь понятную стратегию, я возьму лучшие наработки, которые были раньше, приглашу людей, которые сделали большой вклад в современную культуру. Я хотел бы создать так называемый круглый стол рыцарей культуры для того, чтобы мы могли разработать миссию и могли ее представить публике, обсудить с ними. Однако пока этот воздух, а надо делать что-то для того, чтобы этим воздухом дышать и жить", – рассказал он.
Однако новый министр пока не готов назвать имена "рыцарей", которых он пригласит, потому что переговоры с ними продолжаются.
Это своеобразный общественный совет для министерства, который может выработать смыслы для того, чтобы мы могли двигаться дальше, а не только думать о хлебе насущном,
– подытожил Ткаченко.
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Чем известен Александр Ткаченко:
- Действующий министр культуры родился в Киеве. 54-летний Ткаченко имеет 3 детей: сына Александра, дочь Еву и сына Даниила. Сейчас женат на Анне Ткаченко, которая является директором 1+1 Digital и Инновации.
- Ткаченко работал журналистом и медиаменеджером.
- В период 2000 – 2001 годов был советником премьер-министра Виктора Ющенко.
- До 2019 года возглавлял медиахолдинг "1+1" олигарха Игоря Коломойского. Перед этим владел акциями в холдинге "1+1", "Квартале 95" и издании The Babel. В 2019 году вышел из бизнеса.
- Также в прошлом году стал народным депутатом от партии "Слуги народа".
- 4 июня 2020 года Верховная Рада назначила Александра Ткаченко министром культуры.