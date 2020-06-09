Новопризначений міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вже зустрічався з президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорили виклики та подальші стратегічні плани для сфери культури в Україні. Окрім того, Ткаченко хоче створити "круглий стіл лицарів культури".

Розмова Ткаченка і Зеленського

Культура для українського президента є одним із пріоритетів, сказав глава Мінкульту в ефірі "Сніданку з 1+1", передає ТСН.

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"Ми (з Зеленським – 24 канал) говорили про те, що роль і значення культури потрібно не лише відновити, але й посилити. Звичайно, в першу чергу, говорили про виклики, які стоять перед сьогоднішнім днем і також говорили про подальші стратегічні плани, але це розмова між двома людьми", – сказав Ткаченко.

Круглий стіл лицарів культури – що це?

Ткаченко також планує створити круглий стіл з особами, які зробили великий внесок у культуру, для напрацювання стратегії міністерства.

"Я думав, що таке культура, щоб висловити двома словами – це повітря, без якого неможливо дихати, це ДНК нації, це економіка. Для того, щоб мати зрозумілу стратегію, я візьму найкращі напрацювання, які були раніше, запрошу людей, які зробили великий внесок в сучасну культуру. Я хотів би створити так званий круглий стіл лицарів культури для того, щоб ми могли напрацювати місію і могли її представити публіці, обговорити з ними. Однак наразі це повітря, а треба робити щось для того, щоб цим повітрям дихати і жити", – розповів він.

Однак новопризначений міністр наразі не готовий назвати імена "лицарів", яких він запросить, бо перемовини з ними ще тривають.

Це своєрідна громадська рада для міністерства, яка може напрацювати сенси для того, щоб ми могли рухатися далі, а не тільки думати про хліб насущний,

– підсумував Ткаченко.

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