Ткаченко зустрічався з Зеленським: яку стратегію планує для Мінкульту
Новопризначений міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вже зустрічався з президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорили виклики та подальші стратегічні плани для сфери культури в Україні. Окрім того, Ткаченко хоче створити "круглий стіл лицарів культури".
Розмова Ткаченка і Зеленського
Культура для українського президента є одним із пріоритетів, сказав глава Мінкульту в ефірі "Сніданку з 1+1", передає ТСН.
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"Ми (з Зеленським – 24 канал) говорили про те, що роль і значення культури потрібно не лише відновити, але й посилити. Звичайно, в першу чергу, говорили про виклики, які стоять перед сьогоднішнім днем і також говорили про подальші стратегічні плани, але це розмова між двома людьми", – сказав Ткаченко.
Круглий стіл лицарів культури – що це?
Ткаченко також планує створити круглий стіл з особами, які зробили великий внесок у культуру, для напрацювання стратегії міністерства.
"Я думав, що таке культура, щоб висловити двома словами – це повітря, без якого неможливо дихати, це ДНК нації, це економіка. Для того, щоб мати зрозумілу стратегію, я візьму найкращі напрацювання, які були раніше, запрошу людей, які зробили великий внесок в сучасну культуру. Я хотів би створити так званий круглий стіл лицарів культури для того, щоб ми могли напрацювати місію і могли її представити публіці, обговорити з ними. Однак наразі це повітря, а треба робити щось для того, щоб цим повітрям дихати і жити", – розповів він.
Однак новопризначений міністр наразі не готовий назвати імена "лицарів", яких він запросить, бо перемовини з ними ще тривають.
Це своєрідна громадська рада для міністерства, яка може напрацювати сенси для того, щоб ми могли рухатися далі, а не тільки думати про хліб насущний,
– підсумував Ткаченко.
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Чим відомий Олександр Ткаченко:
- Чинний міністр культури народився у Києві. 54-річний Ткаченко має 3 дітей: сина Олександра, доньку Єву та сина Данила. Зараз одружений з Анною Ткаченко, яка є директоркою 1+1 Digital та Інновації.
- Ткаченко працював журналістом і медіаменеджером.
- У період 2000 – 2001 років був радником прем'єр-міністра Віктора Ющенка.
- До 2019 року очолював медіахолдинг "1+1" олігарха Ігоря Коломойського. Перед цим володів акціями в холдингу "1+1", "Кварталі 95" і виданні The Babel. У 2019 році вийшов з бізнесу.
- Також минулого року став народним депутатом від партії "Слуги народу".
- 4 червня 2020 року Верховнна Рада призначила Олександра Ткаченка міністром культури.