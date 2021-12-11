Детали от Ткаченко

Чиновники до сих пор решают вопрос отставки Ткаченко. Об этом министр заявил во время поездки в Ивано-Франковск.

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Новостей по этому поводу нет. Заявление пока лежит (в парламенте – 24 канал), но и продолжаются обсуждения относительно дальнейших шагов,

– сказал чиновник.

Госбюджет-2022 уже устраивает министр

Он также добавил, что вопрос средств, которые направили на развитие культуры в Бюджете-2022, теперь у него не вызывает беспокойства.

"Еще стоит кое-что наработать. Но 70 – 80% из того, что мы лоббировали, заложены", – подчеркнул Ткаченко.

Министр также не видит угрозы для сворачивания проекта "Большая реставрация" в 2022 году. Ведь на финансирование предусмотрели 3 миллиарда долларов.

Ткаченко собрался в отставку: что известно

11 ноября министр культуры написал заявление на увольнение. Причиной этого он назвал передачу Госкино от Министерства культуры и информационной политики правительства. Политик подчеркнул, что решение Кабмин одобрил не согласовав с Минкультом и оно является "нелогичным".

Кроме того, Ткаченко возмущался заложенным финансированием в проекте Госбюджета-2022 на культуру.

Политик отметил, что за период своей работы в Минкульте он сделал 50% из того, что планировал. Больше всего министр гордится запуском программы "Путешествуй по Украине", "Большой реставрацией" и тому подобное.

Однако уже 16 ноября Давид Арахамия заявил, что партия "Слуга народа" не будет поддерживать отставку Ткаченко. Нардеп отметил, что чиновник сначала должен был сообщить о своем решении фракцию.

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