Деталі від Ткаченка

Урядовці досі вирішують питання відставки Ткаченка. Про це міністр заявив під час поїздки в Івано-Франківськ.

До теми "Слуга народу" проситиме Ткаченка залишитися у Мінкульті

Новин з цього приводу немає. Заява поки лежить (у парламенті – 24 канал), але і тривають обговорення щодо подальших кроків,

– сказав урядовець.

Держбюдет-2022 вже влаштовує міністр

Він також додав, що питання коштів, які скерували на розвиток культури у Бюджеті-2022, тепер у нього не викликає занепокоєння.

"Ще варто дещо напрацювати. Але 70 – 80% з того, що ми лобіювали, закладені", – наголосив Ткаченко.

Міністр також не бачить загрози для згортання проєкту "Велика реставрація" у 2022 році. Адже на фінансування передбачили 3 мільярди доларів.

Ткаченко зібрався у відставку: що відомо

11 листопада міністр культури написав заяву на звільнення. Причиною цього він назвав передачу Держкіно від Міністерства культури та інформаційної політики уряду. Політик наголосив, що рішення Кабмін схвалив не погодивши з Мінкультом й воно є "нелогічним".

Крім того, Ткаченко обурювався закладеним фінансуванням у проєкті Держбюджету-2022 на культуру.

Політик зазначив, що за період своєї роботи в Мінкульті він зробив 50% з того, що планував. Найбільше міністр пишається запуском програми "Мандруй Україною", "Великою реставрацією" тощо.

Однак вже 16 листопада Давид Арахамія заявив, що партія "Слуга народу" не підтримуватиме відставку Ткаченка. Нардеп зазначив, що урядовець спершу мав повідомити про своє рішення фракцію.

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