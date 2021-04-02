Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предложил создать должность специального советника по связям с ОРДЛО. Новый советник мог бы прорабатывать предложения жителей оккупированного Донбасса о проведении местных выборов и особом статусе оккупированных территорий.

По словам спикера ТКГ Алексея Арестовича, минские соглашения предусматривают консультации по вопросам самоуправления и проведения местных выборов с представителями временно оккупированных территорий.

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Арестович отметил, что эти вопросы чрезвычайно чувствительны, и есть необходимость учитывать множество нюансов политического урегулирования.

Именно поэтому Леонид Кравчук предложил позицию специального советника, чтобы было легче ориентироваться в той массе предложений, планов, дорожных карт и кластеров урегулирования, которые поступают как от украинских общественных экспертов в ТКГ, так и со стороны ОРДЛО,

– пояснил Арестович.

По его словам, "такой советник мог бы при необходимости опрашивать экспертов с обеих сторон, прорабатывать предложения в части политического урегулирования, разводить их "по таблицам" и предоставлять для изучения главе украинской делегации в ТКГ".

Обратите внимание! Арестович сообщил, что "представители ОРДЛО восприняли замысел Леонида Кравчука крайне негативно". Это и не удивительно, ведь Россия активно продвигает идею, что оккупированные территории должны представлять пророссийские боевики, а не жители этих территорий.

Ранее стало известно, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе хочет договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе. Этот вопрос намерены поднять уже на следующем заседании – 14 апреля.