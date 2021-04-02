Не с теми говорим, – Гармаш заявил о тревожной тенденции в ТКГ
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила о тревожной тенденции со стороны ОБСЕ. В организации допускают к участию в переговорах так называемых "экспертов" из ОРДЛО.
Источник:"Апостроф"
По словам представителя Донецка в ТКГ Сергея Гармаша, такие действия фактически превращают формат заседаний в пятисторонний и легитимизируют участие в них представителей боевиков.
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ОБСЕ "пускает" в переговоры ТКГ боевиков
ОБСЕ, которая является посредником на переговорах в Минске, в последнее время демонстрирует заинтересованность в продолжении формата встреч с участием представителей ОРДЛО и соглашается на участие нелегитимных участников этих переговоров,
– заявил Гармаш.
По его словам, организация как модератор и посредник часто "закрывает глаза" на нарушение самого формата. Ведь в переговорах участвуют люди, "которые не заявлены ни МИД России, ни МИД Украины, ни ОБСЕ". Речь идет о так называемых "экспертах" из ОРДЛО, которые появились в переговорном процессе с начала 2021 года.
Гармаш отметил, что их ОБСЕ не спрашивает, откуда они и почему участвуют в переговорах, зато предоставляет им техническую возможность для участия в них.
Это действительно тревожная тенденция и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук жестко поднимал этот вопрос,
– подчеркнул представитель Донецка.
К каким процессам могут привлекать представителей боевиков
Он также пояснил, что документальная основа минского процесса предусматривает трехсторонний формат, а представители ОРДЛО имеют право консультировать только по 2 вопросам – проведение местных выборов и особенностей отдельных районов.
Однако Гармаш обратил внимание, что сейчас в ТКГ ведутся переговоры с представителями боевиков и в подгруппе по безопасности, и по обмену пленными, и по экономическим вопросам. Хотя в минском комплексе мер это не относится к их компетенции.
Гармаш подытожил, что эти вопросы Украина должна обсуждать с Россией, а прогресса, возможно, нет, потому что "говорим не с теми".
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Детали последнего заседания ТКГ
Во время заседания Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций 31 марта Украина предложила обеспечить на Донбассе с 1 апреля режим прекращения огня. Однако Россия такое предложение не поддержала.
Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что вопрос восстановления Россией режима прекращения огня на Донбассе обсудят на уровне политических советников стран "нормандской четверки". Произойти это должно уже в ближайшее время.
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