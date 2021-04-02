Українська делегація в Тристоронній контактній групі заявила про тривожну тенденцію зі сторони ОБСЄ. В організації допускають до участі в перемовинах так званих "експертів" з ОРДЛО.

За словами представника Донецька в ТКГ Сергія Гармаша, такі дії фактично перетворюють формат засідань на п'ятисторонній та легітимізують участь у них представників бойовиків.

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ОБСЄ "пускає" у перемовини ТКГ бойовиків

ОБСЄ, яка є посередником на переговорах у Мінську, останнім часом демонструє зацікавленість у продовженні формату зустрічей за участю представників ОРДЛО і погоджується на участь нелегітимних учасників цих переговорів,

– заявив Гармаш.

За його словами, організація як модератор і посередник часто "закриває очі" на порушення самого формату. Адже у перемовинах беруть участь люди, "які не заявлені ні МЗС Росії, ні МЗС України, ні ОБСЄ". Мова йде про так званих "експертів" з ОРДЛО, які з'явилися в переговорному процесі з початку 2021 року.

Гармаш зазначив, що їх ОБСЄ не питає, звідки вони та чому беруть участь у перемовинах, натомість надає їм технічну можливість для участі в них.

Це дійсно тривожна тенденція і глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук жорстко порушував це питання,

– наголосив представник Донецька.

До яких процесів можуть залучати представників бойовиків

Він також пояснив, що документальна основа мінського процесу передбачає тристоронній формат, а представники ОРДЛО мають право консультувати лише щодо 2 питань – проведення місцевих виборів і особливостей окремих районів.

Однак Гармаш звернув увагу, що наразі у ТКГ ведуться переговори з представниками бойовиків і в підгрупі з безпеки, і щодо обміну полоненими, і з економічних питань. Хоча в мінському комплексі заходів це не належить до їхньої компетенції.

Гармаш підсумував, що ці питання Україна повинна обговорювати з Росією, а прогресу, можливо, немає, бо "говоримо не з тими".

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