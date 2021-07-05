Украина направила ноту в ОБСЕ

В последние дни участились случаи грубых нарушений пророссийскими боевиками режима прекращения огня. В частности, использование запрещенного минскими договоренностями оружия.

Важно На Донбассе в результате обстрела погиб военный, еще несколько – ранены

Кроме того, что оккупанты обстреливали наших военных, они еще и открывали огонь по гражданской инфраструктуре Авдеевки.

Соответствующие ноты протеста направили в ОБСЕ. Украинская делегация в ТКГ начнет свое заседание 6 июля с этой темы. Используем свои дипломатические возможности для возвращения к полному соблюдению режима прекращения огня,
– подчеркнула украинская делегация.

Кроме того, вопрос грубых нарушений режима тишины обсудят во время консультаций в рамках нормандского формата.

Что известно об обострении на Донбассе

  • 4 июля обломки от вражеского снаряда ранили Юрия Письменного с позывным "Феофан". Он был начальником медицинского пункта механизированного батальона и спас не одну жизнь.
  • 5 июля пророссийские боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Из-за этого 1 военный погиб, а 3 – получили ранения. Их срочно эвакуировали и отправили в госпиталь.