Україна спрямувала ноту в ОБСЄ
Останніми днями почастішали випадки грубих порушень проросійськими бойовиками режиму припинення вогню. Зокрема, використання забороненої мінськими домовленостями зброї.
Важливо На Донбасі внаслідок обстрілу загинув військовий, ще кілька – поранені
Крім того, що окупанти обстрілювали наших військових, вони ще й відкривали вогонь по цивільній інфраструктурі Авдіївки.
Відповідні ноти протесту спрямували в ОБСЄ. Українська делегація в ТКГ почне своє засідання 6 липня з цієї теми. Використаємо свої дипломатичні можливості для повернення до повного дотримання режиму припинення вогню,
– наголосила українська делегація.
Крім того, питання грубих порушень режиму тиші обговорять під час консультацій у межах норманського формату.
Що відомо про загострення на Донбасі
- 4 липня уламки від ворожого снаряду поранили Юрія Письменного з позивним "Феофан". Він був начальником медичного пункту механізованого батальйону і врятував не одне життя.
- 5 липня проросійські бойовики обстріляли позиції Збройних сил України у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Через це 1 військовий загинув, а 3 – отримали поранення. Їх терміново евакуювали та відправили у госпіталь.