Україна спрямувала ноту в ОБСЄ

Останніми днями почастішали випадки грубих порушень проросійськими бойовиками режиму припинення вогню. Зокрема, використання забороненої мінськими домовленостями зброї.

Важливо На Донбасі внаслідок обстрілу загинув військовий, ще кілька – поранені

Крім того, що окупанти обстрілювали наших військових, вони ще й відкривали вогонь по цивільній інфраструктурі Авдіївки.

Відповідні ноти протесту спрямували в ОБСЄ. Українська делегація в ТКГ почне своє засідання 6 липня з цієї теми. Використаємо свої дипломатичні можливості для повернення до повного дотримання режиму припинення вогню,

– наголосила українська делегація.

Крім того, питання грубих порушень режиму тиші обговорять під час консультацій у межах норманського формату.

Що відомо про загострення на Донбасі