ТКГ удалось разблокировать работу гуманитарной подгруппы: почему это важно

На заседании Трехсторонней контактной группы разблокировали работу гуманитарной подгруппы. Именно она занимается освобождением пленных.

Соответствующее заседание в режиме видеоконференции состоялось 29 сентября. Об этом говорится в сообщении украинской делегации для участия в ТКГ.

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На заседании ТКГ удалось разблокировать работу гуманитарной подгруппы

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников приветствовал разблокирование работы гуманитарной подгруппы.

Весомую роль в нем сыграло предоставление украинской стороной гарантий безопасности для разблокирования работы КПВВ с российской стороны.

Наша делегация вновь призвала ускорить подготовку к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом лиц,

– говорится в сообщении.

Резников заверил, что разблокирование работы КПВВ со стороны ОРДЛО в конечном итоге позволило бы решить вопросы социально-экономической поддержки граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях.

По вопросу прекращения огня и нормандского формата

В вопросах безопасности украинская делегация:

призвала обеспечить соблюдение режима прекращения огня и немедленно прекратить его нарушать;

направила соответствующие ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня вооруженными формированиями России и потерях со стороны Украины.

Украинская делегация еще раз подчеркнула, что основой урегулирования является выполнение решений лидеров государств нормандского формата, в частности – парижского саммита,

– говорится в сообщении.

Более того, в рамках подгруппы по социальным и экономическим вопросам обсудили вопросы:

водоснабжения по обе стороны линии разграничения;

организации визита инспекторов МАГАТЭ на неподконтрольные территории;

определение возможных путей использования диджитал инструментов для выплаты пенсий маломобильным гражданам Украины на неподконтрольной территории.

"Российская делегация повелась несколько странно"

На этот раз российская делегация повелась несколько странно, ведь их представители выдвинули предложения по "...всеобщему голосованию" по "отдельным собственным инициативам", "...голосования по умолчанию" "и тому подобные вещи, которые противоречат практике переговоров и нарушают принципы принятия решений в ОБСЕ, которые предусматривают принятие всех решений исключительно консенсусом".

Однако эти попытки не нашли понимания ни у украинской делегации, ни у представителей ОБСЕ. Следующее заседание запланировано на 13 октября.

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