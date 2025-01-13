Метод "принуждения" применяется из-за недостаточного пополнения рядов Сил обороны. Об этом азовец с позывным "Паук" рассказал в интервью 24 канала. Его огорчает то, что происходит сейчас.

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Почему мобилизация стала единственным выходом

Военный не считает метод мобилизации правильным. По его мнению, армия должна строиться по кадровой модели, где основу составляют профессиональные военные, а резервисты приобщаются при необходимости. Однако такая структура подходит только для мирного времени или ограниченных военных операций.

Сейчас мы не можем себе позволить воевать со второй армией мира только профессиональными военными и резервистами,

– говорит "Паук".

По его словам, единственный выход - мобилизация. И здесь Украина не является исключением, ведь все страны прибегают к ней во время больших и затяжных войн.

Сапер отмечает, что для обсуждения влияния мобилизации на рекрутинг в Силы обороны нужно иметь больше данных. В частности, важно анализировать динамику в привязке к таймингу.

Когда же речь идет об "Азове", стоит отметить, что большинство в бригаде – добровольцы. К тому же это молодые и очень мотивированные бойцы.

Говоря о мотивации, "Паук" поддерживает человекоцентричный подход в армии, где система ориентирована на солдата. "Именно это должен видеть рекрут", – говорит военный.

Сейчас очень много дискуссий в информационном поле по различным околомобилизационным темам, потому что это, видимо, есть линия пересечения военной и гражданских плоскостей в Украине,

– добавил он.

Боец "Азова" считает, что в случае проигрыша в войне с Россией, Украине грозит или оккупация, или массовая эмиграция. "Как живут в оккупации – мы уже знаем. Буча, Ирпень, Изюм, Херсон и многие другие города и села", – говорит он. Кроме того, во время оккупации россияне насильно мобилизуют в свою армию.