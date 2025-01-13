Метод "примусу" застосовується через недостатнє поповнення рядів Сил оборони. Про це азовець із позивним "Павук" розповів в інтерв'ю 24 Каналу. Його засмучує те, що відбувається зараз.

Дивіться також Боєць "Азову" Павук пояснив, чому зараз ситуація на фронті навіть критичніша, ніж була в 2022-му

Чому мобілізація стала єдиним виходом

Військовий не вважає метод мобілізації правильним. На його думку, армія має будуватися за кадровою моделлю, де основу складають професійні військові, а резервісти долучаються за потреби. Проте така структура підходить лише для мирного часу або обмежених військових операцій.

Зараз ми не можемо собі дозволити воювати з другою армією світу лише професійними військовими та резервістами,

– каже "Павук".

За його словами, єдиний вихід – мобілізація. І тут Україна не є винятком, адже всі країни вдаються до неї під час великих і затяжних воєн.

Сапер зазначає, що для обговорення впливу мобілізації на рекрутинг до Сил оборони потрібно мати більше даних. Зокрема, важливо аналізувати динаміку в прив'язці до таймінгу.

Коли ж ідеться про "Азов", варто наголосити, що більшість у бригаді – добровольці. До того ж це молоді та дуже вмотивовані бійці.

Говорячи про мотивацію, "Павук" підтримує людиноцентричний підхід в армії, де система орієнтована на солдата. "Саме це повинен бачити рекрут", – каже військовий.

Зараз дуже багато дискусій в інформаційному полі щодо різних навколомобілізаційних тем, бо це, мабуть, є лінія перетину воєнної та цивільних площин в Україні,

– додав він.

Боєць "Азову" вважає, що в разі програшу у війні з Росією, Україні загрожує або окупація, або масова еміграція. "Як живуть в окупації – ми вже знаємо. Буча, Ірпінь, Ізюм, Херсон і багато інших міст і сіл", – каже він. Окрім того, під час окупації росіяни насильно мобілізовують до своєї армії.