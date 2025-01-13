Боєць бригади "Азов" із позивним "Павук" розповів, що нам залишиться, якщо ми програємо у війні з Росією. Про це він розповів у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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Варіантів всього два

Військовий наголосив, що до закінчення війни ще потрібно дожити і тоді варіантів два: окупація або еміграція.

Як живуть в окупації – ми вже знаємо. Буча, Ірпінь, Ізюм, Херсон і багато інших міст і сіл. Ті, хто переживуть бої, коли росіяни "стиратимуть" міста, потраплять на фільтраційні заходи, і хто їм не сподобається – вб'ють,

– підкреслив він.

Крім цього, під час окупації росіяни насильно мобілізовують до своєї армії. "Павук" також пояснив, що чекає українців, які оберуть еміграцію. Зараз за кордоном близько 4,5 мільйона в ЄС, але більшість все ще тут. Якщо емігрує ще 20 – 27 мільйонів, то перспективи для цих біженців не найкращі.

Табори? Мінімальна оплата праці? Робота за харчі? Що відбудеться з ринком праці будь-якої країни, коли пропозиція надзвичайно перевищить попит?

– поставив він риторичні запитання.

Україна протистоїть Росії вже понад тисячу днів.