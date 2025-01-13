Боец бригады "Азов" с позывным "Паук" рассказал, что нам останется, если мы проиграем в войне с Россией. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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Вариантов всего два

Военный отметил, что до окончания войны еще нужно дожить и тогда вариантов два: оккупация или эмиграция.

Как живут в оккупации – мы уже знаем. Буча, Ирпень, Изюм, Херсон и многие другие города и села. Те, кто переживут бои, когда россияне будут "стирать" города, попадут на фильтрационные мероприятия, и кто им не понравится – убьют,

– подчеркнул он.

Кроме этого, во время оккупации россияне насильно мобилизуют в свою армию. "Паук" также объяснил, что ждет украинцев, которые выберут эмиграцию. Сейчас за рубежом около 4,5 миллиона в ЕС, но большинство все еще здесь. Если эмигрирует еще 20 – 27 миллионов, то перспективы для этих беженцев не самые лучшие.

Лагеря? Минимальная оплата труда? Работа за еду? Что произойдет с рынком труда любой страны, когда предложение чрезвычайно превысит спрос?

– задал он риторические вопросы.

Украина противостоит России уже более тысячи дней.