Адская жара, почти везде – без дождя: прогноз погоды в Украине на 13 августа

Погода в Украине в воскресенье, 13 августа, будет жаркой, хотя вместе с тем – облачной. Дождя не стоит ждать жителям всех, кроме определенных двух, регионов.

Лето в самом разгаре – благодаря Вооруженным Силам можно на мгновение оторваться от новостей и посвятить время себе и родным. В частности, воскресенье, 13 августа, будет теплым выходным днем, поэтому можно подумать о том, как провести это время с пользой и удовольствием.

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Подробный прогноз по регионам

На Севере нашего государства будет жара с переменной облачностью. Погода даст возможность насладиться солнечными периодами. Кратковременные дожди ожидаются в Черниговской и Сумской областях.

Такой же будет метеорологическая ситуация на Юге Украина – летняя жара с периодической облачностью. На побережье морей днем будет от 18 до 23 градусов Цельсия. Кое-где отметки термометров могут поднять до 30 градусов.

Высокой температуры следует остерегать, кроме того, жителям Востока. Лучше без головных уборов украинцам на Харьковщине, Донбассе и в других регионах на улицу не выходить.

В то же время на Западе и в Центре прогнозируют температуру до 27 градусов без дождя и с переменной облачностью. Больше всего жарко, конечно, будет на Закарпатье – температура там будет такой же, как и в восточных и южных областях.

Ветер будет преимущественно западный – от 5 до 10 метров в секунду по всей территории Украины. Температура ночью будет колебаться от 11 до 16 градусов,

– констатировали в Укргидрометцентре.

Отметим, что в Киеве ожидается переменная облачность без осадков. Днем будет около 25 градусов, ночью – до 16 градусов.

Температура в крупнейших городах

Киев – +24...+26;

Ужгород – +27...+29;

Львов – +25...+27;

Ивано-Франковск – +25...+27;

Тернополь – +24...+26;

Черновцы – +24...+26;

Хмельницкий – +24...+26;

Луцк – +24...+26;

Ровно – +24...+26;

Житомир – +24...+26;

Винница – +24...+26;

Одесса – +27...+29;

Николаев – +25...+27;

Херсон – +26...+28;

Симферополь – +27...+29;

Кропивницкий – +24...+26;

Черкассы – +24...+26;

Чернигов – +23...+25;

Суммы – +22...+24;

Полтава – +24...+26;

Днепр – +24...+26;

Запорожье – +27...+29;

Донецк – +25...+27;

Луганск – +25...+27;

Харьков – +26…+28.



Температура по Украине 13 августа / Карта Укргидрометцентра