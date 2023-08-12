Адская жара, почти везде – без дождя: прогноз погоды в Украине на 13 августа
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в воскресенье, 13 августа, будет жаркой, хотя вместе с тем – облачной. Дождя не стоит ждать жителям всех, кроме определенных двух, регионов.
Лето в самом разгаре – благодаря Вооруженным Силам можно на мгновение оторваться от новостей и посвятить время себе и родным. В частности, воскресенье, 13 августа, будет теплым выходным днем, поэтому можно подумать о том, как провести это время с пользой и удовольствием.
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Подробный прогноз по регионам
На Севере нашего государства будет жара с переменной облачностью. Погода даст возможность насладиться солнечными периодами. Кратковременные дожди ожидаются в Черниговской и Сумской областях.
Такой же будет метеорологическая ситуация на Юге Украина – летняя жара с периодической облачностью. На побережье морей днем будет от 18 до 23 градусов Цельсия. Кое-где отметки термометров могут поднять до 30 градусов.
Высокой температуры следует остерегать, кроме того, жителям Востока. Лучше без головных уборов украинцам на Харьковщине, Донбассе и в других регионах на улицу не выходить.
В то же время на Западе и в Центре прогнозируют температуру до 27 градусов без дождя и с переменной облачностью. Больше всего жарко, конечно, будет на Закарпатье – температура там будет такой же, как и в восточных и южных областях.
Ветер будет преимущественно западный – от 5 до 10 метров в секунду по всей территории Украины. Температура ночью будет колебаться от 11 до 16 градусов,
– констатировали в Укргидрометцентре.
Отметим, что в Киеве ожидается переменная облачность без осадков. Днем будет около 25 градусов, ночью – до 16 градусов.
Температура в крупнейших городах
- Киев – +24...+26;
- Ужгород – +27...+29;
- Львов – +25...+27;
- Ивано-Франковск – +25...+27;
- Тернополь – +24...+26;
- Черновцы – +24...+26;
- Хмельницкий – +24...+26;
- Луцк – +24...+26;
- Ровно – +24...+26;
- Житомир – +24...+26;
- Винница – +24...+26;
- Одесса – +27...+29;
- Николаев – +25...+27;
- Херсон – +26...+28;
- Симферополь – +27...+29;
- Кропивницкий – +24...+26;
- Черкассы – +24...+26;
- Чернигов – +23...+25;
- Суммы – +22...+24;
- Полтава – +24...+26;
- Днепр – +24...+26;
- Запорожье – +27...+29;
- Донецк – +25...+27;
- Луганск – +25...+27;
- Харьков – +26…+28.