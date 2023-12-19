Впрочем, прятать шапки еще рано. Лучше оденьтесь так, чтобы один из слоев одежды можно было снять. Пригодятся береты, платки, шарфы, кепки или просто капюшоны.

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Прогноз погоды в Украине на 20 декабря

Будет облачно с прояснениями. В северной части местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, на остальной территории без осадков.

На дорогах северо-восточной части местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью от +4 градусов тепла до -1, днем +2…+7 градусов, в Карпатах в течение суток около нуля.

Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе

Также облачно с прояснениями. По области местами небольшой дождь, в Киеве без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура по области ночью от +4 градусов до -1, днем +2…+7. В Киеве ночью +2...+4, днем +5...+7 градусов.

Предупреждение о снеголавинной опасности

Она будет значительной – угрозу определили как третий уровень.

В связи с оттепелью 19 – 20 декабря ожидается снеголавинная опасность на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин. Прислушивайтесь к советам и воздержитесь от походов на высокогорье.



Снеголавинная опасность в Украине 20 декабря / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев +5...+7

Ужгород +5...+7

Львов +3...+5

Ивано-Франковск +3...+5

Тернополь +4...+6

Черновцы +4...+6

Хмельницкий +4...+6

Луцк +3...+5

Ровно +3...+5

Житомир +4...+6

Винница +5...+7

Одесса +6...+8

Николаев +6...+8

Херсон +6...+8

Симферополь +6...+8

Кропивницкий +4...+6

Черкассы +4...+6

Чернигов +3...+5

Сумы +3...+5

Полтава +4...+6

Днепр +5...+7

Запорожье +6...+8

Донецк +4...+6

Луганск +2...+4

Харьков +3...+5



Прогноз погоды в Украине на 20 декабря / Укргидрометцентр