Впрочем, прятать шапки еще рано. Лучше оденьтесь так, чтобы один из слоев одежды можно было снять. Пригодятся береты, платки, шарфы, кепки или просто капюшоны.
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Прогноз погоды в Украине на 20 декабря
Будет облачно с прояснениями. В северной части местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, на остальной территории без осадков.
На дорогах северо-восточной части местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью от +4 градусов тепла до -1, днем +2…+7 градусов, в Карпатах в течение суток около нуля.
Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе
Также облачно с прояснениями. По области местами небольшой дождь, в Киеве без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.
Температура по области ночью от +4 градусов до -1, днем +2…+7. В Киеве ночью +2...+4, днем +5...+7 градусов.
Предупреждение о снеголавинной опасности
Она будет значительной – угрозу определили как третий уровень.
В связи с оттепелью 19 – 20 декабря ожидается снеголавинная опасность на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин. Прислушивайтесь к советам и воздержитесь от походов на высокогорье.
Снеголавинная опасность в Украине 20 декабря / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев +5...+7
- Ужгород +5...+7
- Львов +3...+5
- Ивано-Франковск +3...+5
- Тернополь +4...+6
- Черновцы +4...+6
- Хмельницкий +4...+6
- Луцк +3...+5
- Ровно +3...+5
- Житомир +4...+6
- Винница +5...+7
- Одесса +6...+8
- Николаев +6...+8
- Херсон +6...+8
- Симферополь +6...+8
- Кропивницкий +4...+6
- Черкассы +4...+6
- Чернигов +3...+5
- Сумы +3...+5
- Полтава +4...+6
- Днепр +5...+7
- Запорожье +6...+8
- Донецк +4...+6
- Луганск +2...+4
- Харьков +3...+5
Прогноз погоды в Украине на 20 декабря / Укргидрометцентр