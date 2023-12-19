Утім, ховати шапки ще рано. Краще вдягніться так, щоб один із шарів одягу можна було зняти. У пригоді стануть берети, хустки, шарфи, кепки або просто капюшони.

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Прогноз погоди в Україні на 20 грудня

Буде хмарно з проясненнями. У північній частині місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу, на решті території без опадів.

На дорогах північно-східної частини подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі від +4 градусів тепла до -1, вдень +2...+7 градусів, у Карпатах протягом доби близько нуля.

Прогноз погоди у Києві та столичному регіоні

Також хмарно з проясненнями. По області місцями невеликий дощ, у Києві без опадів. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура по області вночі від +4 градусів до -1, вдень +2...+7. У Києві вночі +2...+4, вдень +5...+7 градусів.

Попередження про сніголавинну небезпеку

Вона буде значною – загрозу визначили як третій рівень.

У зв'язку з відлигою 19 – 20 грудня очікується сніголавинна небезпека на високогiр'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Дослухайтеся до порад і утримайтесь від походів на високогір'я.



Сніголавинна небезпека в Україні 20 грудня / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ +5...+7

Ужгород +5...+7

Львів +3...+5

Івано-Франківськ +3...+5

Тернопіль +4...+6

Чернівці +4...+6

Хмельницький +4...+6

Луцьк +3...+5

Рівне +3...+5

Житомир +4...+6

Вінниця +5...+7

Одеса +6...+8

Миколаїв +6...+8

Херсон +6...+8

Сімферополь +6...+8

Кропивницький +4...+6

Черкаси +4...+6

Чернігів +3...+5

Суми +3...+5

Полтава +4...+6

Дніпро +5...+7

Запоріжжя +6...+8

Донецьк +4...+6

Луганськ +2...+4

Харків +3...+5



Прогноз погоди в Україні на 20 грудня / Укргідрометцентр