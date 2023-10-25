Тепло все еще не покидает Украину. Среда даст возможность полюбоваться прекрасными желтыми и красными листьями, хоть и мокрыми. Найдите минутку, чтобы поднять взгляд на деревья, ведь их красота недолговечна.
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Какая будет погода в Украине 25 октября
Облачно по всей стране. Ночью в Украине, кроме Левобережья, днем на большей части территории дожди. Значительные дожди прогнозируют ночью во Львовской, Волынской и Ровенской областях, днем в северных, Черкасской, Полтавской областях и в Карпатах.
Ветер юго-восточный с переходом на Западе страны на юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, ночью в западных областях, днем в Украине местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью +7...+12 градусов, в восточных и северо-восточных областях +1...+6 градусов, днем +10...+15 градусов, в южной части ночью +11...+16 градусов, днем +16...+21 градус, на юге Одесской области до +25 градусов.
Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе
Здесь тоже будет облачно, ночью небольшой дождь, днем значительный. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду, днем местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура по области ночью +7...+12 градусов, днем +10...+15 градусов. В Киеве ночью +8...+10 градусов, днем +11...+13 градусов.
В Киевской области предупреждают о I уровне опасности (желтый).
Предупреждение об опасных гидрологических явлениях
Из-за значительных дождей синоптики объявили I (желтый) уровень опасности в Украине на 25 октября.
На Закарпатье объявили ІІ (оранжевый) уровень опасности. 25 – 26 октября на реках Закарпатской области ожидают повышения уровней воды на 0,3 – 1,5 метра, в нижнем течении реки Боржава на 1,5 – 2,0 метра, над уровнями на 8 часов 24 октября.
Есть угроза частичного затопления временной автодорожной переправы на реке Тересва в селе Бедевля в Тячевском районе.
Будьте внимательны и осторожны!
Желтый уровень опасности в Украине 25 октября / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев +10...+13
- Ужгород +14...+16
- Львов +13...+15
- Ивано-Франковск +13...+15
- Тернополь +13...+15
- Черновцы +12...+14
- Хмельницкий +12...+14
- Луцк +13...+15
- Ровно +12...+14
- Житомир +12...+14
- Винница +13...+15
- Одесса +22...+24
- Николаев +18...+20
- Херсон +18...+20
- Симферополь +19...+21
- Кропивницкий +12...+14
- Черкассы +16...+18
- Чернигов +10...+12
- Сумы +10...+12
- Полтава +10...+12
- Днепр +12...+14
- Запорожье +16...+18
- Донецк +11...+13
- Луганск +9...+11
- Харьков +10...+12
Прогноз погоды в Украине на 25 октября / Укргидрометцентр