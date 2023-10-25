Тепло все еще не покидает Украину. Среда даст возможность полюбоваться прекрасными желтыми и красными листьями, хоть и мокрыми. Найдите минутку, чтобы поднять взгляд на деревья, ведь их красота недолговечна.

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Какая будет погода в Украине 25 октября

Облачно по всей стране. Ночью в Украине, кроме Левобережья, днем на большей части территории дожди. Значительные дожди прогнозируют ночью во Львовской, Волынской и Ровенской областях, днем в северных, Черкасской, Полтавской областях и в Карпатах.

Ветер юго-восточный с переходом на Западе страны на юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, ночью в западных областях, днем в Украине местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью +7...+12 градусов, в восточных и северо-восточных областях +1...+6 градусов, днем +10...+15 градусов, в южной части ночью +11...+16 градусов, днем +16...+21 градус, на юге Одесской области до +25 градусов.

Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе

Здесь тоже будет облачно, ночью небольшой дождь, днем значительный. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду, днем местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура по области ночью +7...+12 градусов, днем +10...+15 градусов. В Киеве ночью +8...+10 градусов, днем +11...+13 градусов.

В Киевской области предупреждают о I уровне опасности (желтый).

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Из-за значительных дождей синоптики объявили I (желтый) уровень опасности в Украине на 25 октября.

На Закарпатье объявили ІІ (оранжевый) уровень опасности. 25 – 26 октября на реках Закарпатской области ожидают повышения уровней воды на 0,3 – 1,5 метра, в нижнем течении реки Боржава на 1,5 – 2,0 метра, над уровнями на 8 часов 24 октября.

Есть угроза частичного затопления временной автодорожной переправы на реке Тересва в селе Бедевля в Тячевском районе.

Будьте внимательны и осторожны!



Желтый уровень опасности в Украине 25 октября / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев +10...+13

Ужгород +14...+16

Львов +13...+15

Ивано-Франковск +13...+15

Тернополь +13...+15

Черновцы +12...+14

Хмельницкий +12...+14

Луцк +13...+15

Ровно +12...+14

Житомир +12...+14

Винница +13...+15

Одесса +22...+24

Николаев +18...+20

Херсон +18...+20

Симферополь +19...+21

Кропивницкий +12...+14

Черкассы +16...+18

Чернигов +10...+12

Сумы +10...+12

Полтава +10...+12

Днепр +12...+14

Запорожье +16...+18

Донецк +11...+13

Луганск +9...+11

Харьков +10...+12



Прогноз погоды в Украине на 25 октября / Укргидрометцентр