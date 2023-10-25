Тепло все ще не полишає Україну. Середа дасть можливість помилуватися прекрасним жовтим і червоним листям, хоч і мокрим. Знайдіть хвилинку, щоб підняти погляд на дерева, адже їхня краса минуща.

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Якою буде погода в Україні 25 жовтня

Хмарно по всій країні. Вночі в Україні, окрім Лівобережжя, вдень на більшій частині території дощі. Значні дощі прогнозують вночі на Львівщині, Волині та Рівненщині, вдень в північних, Черкаській, Полтавській областях та в Карпатах.

Вітер південно-східний із переходом на Заході країни на південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, вночі в західних областях, вдень в Україні місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі +7...+12 градусів, у східних та північно-східних областях +1...+6 градусів, удень +10...+15 градусів, у південній частині вночі +11...+16 градусів, удень +16...+21 градус, на півдні Одещини до +25 градусів.

Прогноз погоди у Києві та столичному регіоні

Тут також буде хмарно, вночі невеликий дощ, удень значний. Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура по області вночі +7...+12 градусів, удень +10...+15 градусів. У Києві вночі +8...+10 градусів, удень +11...+13 градусів.

На Київщині попереджають про І рівень небезпеки (жовтий).

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Через значні дощі синоптики оголосили І (жовтий) рівень небезпеки в Україні на 25 жовтня.

На Закарпатті оголосили ІІ (помаранчевий) рівень небезпеки. 25 – 26 жовтня на річках Закарпатської області очікують підвищення рівнів води на 0,3 – 1,5 метра, у нижній течії річки Боржава на 1,5 – 2,0 метри, над рівнями на 8 годину 24 жовтня.

Є загроза часткового затоплення тимчасової автодорожньої переправи на річці Тересва у селі Бедевля в Тячівському районі.

Будьте уважні та обережні!



Жовтий рівень небезпеки в Україні 25 жовтня / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ +10...+13

Ужгород +14...+16

Львів +13...+15

Івано-Франківськ +13...+15

Тернопіль +13...+15

Чернівці +12...+14

Хмельницький +12...+14

Луцьк +13...+15

Рівне +12...+14

Житомир +12...+14

Вінниця +13...+15

Одеса +22...+24

Миколаїв +18...+20

Херсон +18...+20

Сімферополь +19...+21

Кропивницький +12...+14

Черкаси +16...+18

Чернігів +10...+12

Суми +10...+12

Полтава +10...+12

Дніпро +12...+14

Запоріжжя +16...+18

Донецьк +11...+13

Луганськ +9...+11

Харків +10...+12



Прогноз погоди в Україні на 25 жовтня / Укргідрометцентр