Во вторник 26 декабря погода будет радовать украинцев теплом. Зимней сказки не будет, но можно вдоволь нагуляться.
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Прогноз погоды в Украине на 26 декабря
Будет облачно с прояснениями. Ночью в восточных и большинстве центральных областей небольшой, днем в северной и северо-восточной части умеренный дождь, на остальной территории без существенных осадков.
Ветер западный, юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью +1...+6 градусов, днем +6...+11, на Прикарпатье и юге страны до +14, в восточных и северо-восточных областях +3...+8 градусов.
Какая будет погода в Киеве и столичном регионе
Здесь также ожидается облачная погода с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер западный, юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура по области ночью будет +1...+6, днем +6...+11 градусов, в Киеве ночью +2...+4, днем +8...+10 градусов.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
26 декабря в Украине будут порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Из-за этого по всей стране объявили I уровень опасности, желтый.
Синоптики предупреждают: погодные условия могут привести к усложнению работы коммунальных и энергетических предприятий, нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Будьте осторожны и не паркуйте машины под деревьями!
Погода в областных центрах
- Киев +8...+10
- Ужгород +7...+9
- Львов +9...+11
- Ивано-Франковск +11...+13
- Тернополь +10...+12
- Черновцы +10...+12
- Хмельницкий +9...+11
- Луцк +8...+10
- Ровно +8...+10
- Житомир +8...+10
- Винница +8...+10
- Одесса +10...+12
- Николаев +10...+12
- Херсон +10...+12
- Симферополь +11...+13
- Кропивницкий +8...+10
- Черкассы +7...+9
- Чернигов +5...+7
- Сумы +3...+5
- Полтава +6...+8
- Днепр +7...+9
- Запорожье +9...+11
- Донецк +5...+7
- Луганск +3...+5
- Харьков +5...+7
Прогноз погоды в Украине на 26 декабря / Укргидрометцентр