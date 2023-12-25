Во вторник 26 декабря погода будет радовать украинцев теплом. Зимней сказки не будет, но можно вдоволь нагуляться.

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Прогноз погоды в Украине на 26 декабря

Будет облачно с прояснениями. Ночью в восточных и большинстве центральных областей небольшой, днем в северной и северо-восточной части умеренный дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер западный, юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью +1...+6 градусов, днем +6...+11, на Прикарпатье и юге страны до +14, в восточных и северо-восточных областях +3...+8 градусов.

Какая будет погода в Киеве и столичном регионе

Здесь также ожидается облачная погода с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер западный, юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура по области ночью будет +1...+6, днем +6...+11 градусов, в Киеве ночью +2...+4, днем +8...+10 градусов.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

26 декабря в Украине будут порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Из-за этого по всей стране объявили I уровень опасности, желтый.

Синоптики предупреждают: погодные условия могут привести к усложнению работы коммунальных и энергетических предприятий, нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Будьте осторожны и не паркуйте машины под деревьями!

Погода в областных центрах

Киев +8...+10

Ужгород +7...+9

Львов +9...+11

Ивано-Франковск +11...+13

Тернополь +10...+12

Черновцы +10...+12

Хмельницкий +9...+11

Луцк +8...+10

Ровно +8...+10

Житомир +8...+10

Винница +8...+10

Одесса +10...+12

Николаев +10...+12

Херсон +10...+12

Симферополь +11...+13

Кропивницкий +8...+10

Черкассы +7...+9

Чернигов +5...+7

Сумы +3...+5

Полтава +6...+8

Днепр +7...+9

Запорожье +9...+11

Донецк +5...+7

Луганск +3...+5

Харьков +5...+7



Прогноз погоды в Украине на 26 декабря / Укргидрометцентр