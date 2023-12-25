У вівторок 26 грудня погода тішитиме українців теплом. На зимову казку годі очікувати, але можна вдосталь нагулятися.

Дивіться також До +14: перед Новим роком в Україні знову потеплішає

Прогноз погоди в Україні на 26 грудня

Буде хмарно з проясненнями. Вночі у східних та більшості центральних областей невеликий, вдень у північній та північно-східній частинах помірний дощ, на решті території без істотних опадів.

Вітер західний, південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі +1...+6 градусів, удень +6...+11, на Прикарпатті та півдні країни до +14, у східних та північно-східних областях +3...+8 градусів.

Якою буде погода в Києві та столичному регіоні

Тут також очікують хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, удень дощ. Вітер західний, південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура по області вночі становитиме +1...+6, удень +6...+11 градусів, у Києві вночі +2...+4, удень +8...+10 градусів.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

26 грудня в Україні будуть пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Через це по всій країні оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають: погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств, порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Будьте обережні та не паркуйте машини під деревами!

Погода в обласних центрах

  • Київ +8...+10
  • Ужгород +7...+9
  • Львів +9...+11
  • Івано-Франківськ +11...+13
  • Тернопіль +10...+12
  • Чернівці +10...+12
  • Хмельницький +9...+11
  • Луцьк +8...+10
  • Рівне +8...+10
  • Житомир +8...+10
  • Вінниця +8...+10
  • Одеса +10...+12
  • Миколаїв +10...+12
  • Херсон +10...+12
  • Сімферополь +11...+13
  • Кропивницький +8...+10
  • Черкаси +7...+9
  • Чернігів +5...+7
  • Суми +3...+5
  • Полтава +6...+8
  • Дніпро +7...+9
  • Запоріжжя +9...+11
  • Донецьк +5...+7
  • Луганськ +3...+5
  • Харків +5...+7


Прогноз погоди в Україні на 26 грудня / Укргідрометцентр