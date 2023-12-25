У вівторок 26 грудня погода тішитиме українців теплом. На зимову казку годі очікувати, але можна вдосталь нагулятися.
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Прогноз погоди в Україні на 26 грудня
Буде хмарно з проясненнями. Вночі у східних та більшості центральних областей невеликий, вдень у північній та північно-східній частинах помірний дощ, на решті території без істотних опадів.
Вітер західний, південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Температура вночі +1...+6 градусів, удень +6...+11, на Прикарпатті та півдні країни до +14, у східних та північно-східних областях +3...+8 градусів.
Якою буде погода в Києві та столичному регіоні
Тут також очікують хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, удень дощ. Вітер західний, південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Температура по області вночі становитиме +1...+6, удень +6...+11 градусів, у Києві вночі +2...+4, удень +8...+10 градусів.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
26 грудня в Україні будуть пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Через це по всій країні оголосили I рівень небезпечності, жовтий.
Синоптики попереджають: погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств, порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Будьте обережні та не паркуйте машини під деревами!
Погода в обласних центрах
- Київ +8...+10
- Ужгород +7...+9
- Львів +9...+11
- Івано-Франківськ +11...+13
- Тернопіль +10...+12
- Чернівці +10...+12
- Хмельницький +9...+11
- Луцьк +8...+10
- Рівне +8...+10
- Житомир +8...+10
- Вінниця +8...+10
- Одеса +10...+12
- Миколаїв +10...+12
- Херсон +10...+12
- Сімферополь +11...+13
- Кропивницький +8...+10
- Черкаси +7...+9
- Чернігів +5...+7
- Суми +3...+5
- Полтава +6...+8
- Дніпро +7...+9
- Запоріжжя +9...+11
- Донецьк +5...+7
- Луганськ +3...+5
- Харків +5...+7
Прогноз погоди в Україні на 26 грудня / Укргідрометцентр