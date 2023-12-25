У вівторок 26 грудня погода тішитиме українців теплом. На зимову казку годі очікувати, але можна вдосталь нагулятися.

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Прогноз погоди в Україні на 26 грудня

Буде хмарно з проясненнями. Вночі у східних та більшості центральних областей невеликий, вдень у північній та північно-східній частинах помірний дощ, на решті території без істотних опадів.

Вітер західний, південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі +1...+6 градусів, удень +6...+11, на Прикарпатті та півдні країни до +14, у східних та північно-східних областях +3...+8 градусів.

Якою буде погода в Києві та столичному регіоні

Тут також очікують хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, удень дощ. Вітер західний, південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура по області вночі становитиме +1...+6, удень +6...+11 градусів, у Києві вночі +2...+4, удень +8...+10 градусів.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

26 грудня в Україні будуть пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Через це по всій країні оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають: погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств, порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Будьте обережні та не паркуйте машини під деревами!

Погода в обласних центрах

Київ +8...+10

Ужгород +7...+9

Львів +9...+11

Івано-Франківськ +11...+13

Тернопіль +10...+12

Чернівці +10...+12

Хмельницький +9...+11

Луцьк +8...+10

Рівне +8...+10

Житомир +8...+10

Вінниця +8...+10

Одеса +10...+12

Миколаїв +10...+12

Херсон +10...+12

Сімферополь +11...+13

Кропивницький +8...+10

Черкаси +7...+9

Чернігів +5...+7

Суми +3...+5

Полтава +6...+8

Дніпро +7...+9

Запоріжжя +9...+11

Донецьк +5...+7

Луганськ +3...+5

Харків +5...+7



Прогноз погоди в Україні на 26 грудня / Укргідрометцентр