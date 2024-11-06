Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако погода будет сухой и прохладной. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода по Украине
По всей территории Украины синоптики прогнозируют отсутствие осадков. Зато в западных областях ночью и утром местами туман.
Кроме этого, ветер ожидается преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до -1 градуса мороза. В западных областях 0...-5 градусов мороза, а днем +6...+11 градусов тепла. На Закарпатье и юге страны до +14 градусов, а в Карпатах ночью -2...-7 градусов мороза, днем +4...+9 градусов тепла.
Какой будет погода на Киевщине
В столице и области ожидается переменная облачность, без осадков. Синоптики прогнозируют, что ветер будет северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +4 градусов до -1 градуса, днем +6...+11 градусов. Зато в Киеве ночью будет +2...+4 градуса тепла, днем +8...+10 градусов.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +9...+11;
- Ужгород +11...+13;
- Львов +10...+12;
- Ивано-Франковск +9...+11;
- Тернополь +7...+11;
- Черновцы +10...+12;
- Хмельницкий +9...+11;
- Луцк +8...+10;
- Ровно +9...+11;
- Житомир +9...+11;
- Винница +10...+12;
- Одесса +11...+13;
- Николаев +12...+14;
- Херсон +11...+13;
- Симферополь +12...+14;
- Кропивницкий +11...+13;
- Черкассы +10...+12;
- Чернигов +7...+9;
- Сумы +7...+9;
- Полтава +8...+10;
- Днепр +10...+12;
- Запорожье +10...+12;
- Донецк +8...+10;
- Луганск +8...+10;
- Харьков +7...+9.
Прогноз погоды на 7 ноября / Укргидрометцентр