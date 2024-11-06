Небо над Україною буде вкрито хмарами, проте погода буде сухою та прохолодною. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода по Україні

По всій території України синоптики прогнозують відсутність опадів. Натомість у західних областях вночі та вранці місцями туман.

Крім цього, вітер очікується переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від +4 до -1 градуса морозу. У західних областях 0...-5 градусів морозу, а вдень +6...+11 градусів тепла. На Закарпатті та півдні країни до +14 градусів, а в Карпатах вночі -2...-7 градусів морозу, вдень +4...+9 градусів тепла.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Синоптики прогнозують, що вітер буде північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі від +4 градусів до -1 градуса, вдень +6...+11 градусів. Натомість у Києві вночі буде +2...+4 градуси тепла, вдень +8...+10 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +9...+11;

Ужгород +11...+13;

Львів +10...+12;

Івано-Франківськ +9...+11;

Тернопіль +7...+11;

Чернівці +10...+12;

Хмельницький +9...+11;

Луцьк +8...+10;

Рівне +9...+11;

Житомир +9...+11;

Вінниця +10...+12;

Одеса +11...+13;

Миколаїв +12...+14;

Херсон +11...+13;

Сімферополь +12...+14;

Кропивницький +11...+13;

Черкаси +10...+12;

Чернігів +7...+9;

Суми +7...+9;

Полтава +8...+10;

Дніпро +10...+12;

Запоріжжя +10...+12;

Донецьк +8...+10;

Луганськ +8...+10;

Харків +7...+9.



Прогноз погоди на 7 листопада / Укргідрометцентр