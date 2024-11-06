Небо над Україною буде вкрито хмарами, проте погода буде сухою та прохолодною. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода по Україні
По всій території України синоптики прогнозують відсутність опадів. Натомість у західних областях вночі та вранці місцями туман.
Крім цього, вітер очікується переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від +4 до -1 градуса морозу. У західних областях 0...-5 градусів морозу, а вдень +6...+11 градусів тепла. На Закарпатті та півдні країни до +14 градусів, а в Карпатах вночі -2...-7 градусів морозу, вдень +4...+9 градусів тепла.
Якою буде погода на Київщині
У столиці та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Синоптики прогнозують, що вітер буде північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі від +4 градусів до -1 градуса, вдень +6...+11 градусів. Натомість у Києві вночі буде +2...+4 градуси тепла, вдень +8...+10 градусів.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +9...+11;
- Ужгород +11...+13;
- Львів +10...+12;
- Івано-Франківськ +9...+11;
- Тернопіль +7...+11;
- Чернівці +10...+12;
- Хмельницький +9...+11;
- Луцьк +8...+10;
- Рівне +9...+11;
- Житомир +9...+11;
- Вінниця +10...+12;
- Одеса +11...+13;
- Миколаїв +12...+14;
- Херсон +11...+13;
- Сімферополь +12...+14;
- Кропивницький +11...+13;
- Черкаси +10...+12;
- Чернігів +7...+9;
- Суми +7...+9;
- Полтава +8...+10;
- Дніпро +10...+12;
- Запоріжжя +10...+12;
- Донецьк +8...+10;
- Луганськ +8...+10;
- Харків +7...+9.
Прогноз погоди на 7 листопада / Укргідрометцентр