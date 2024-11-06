Небо над Україною буде вкрито хмарами, проте погода буде сухою та прохолодною. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Коли в Україні минуть морози і знову потеплішає

Якою буде погода по Україні

По всій території України синоптики прогнозують відсутність опадів. Натомість у західних областях вночі та вранці місцями туман.

Крім цього, вітер очікується переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від +4 до -1 градуса морозу. У західних областях 0...-5 градусів морозу, а вдень +6...+11 градусів тепла. На Закарпатті та півдні країни до +14 градусів, а в Карпатах вночі -2...-7 градусів морозу, вдень +4...+9 градусів тепла.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Синоптики прогнозують, що вітер буде північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі від +4 градусів до -1 градуса, вдень +6...+11 градусів. Натомість у Києві вночі буде +2...+4 градуси тепла, вдень +8...+10 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +9...+11;
  • Ужгород +11...+13;
  • Львів +10...+12;
  • Івано-Франківськ +9...+11;
  • Тернопіль +7...+11;
  • Чернівці +10...+12;
  • Хмельницький +9...+11;
  • Луцьк +8...+10;
  • Рівне +9...+11;
  • Житомир +9...+11;
  • Вінниця +10...+12;
  • Одеса +11...+13;
  • Миколаїв +12...+14;
  • Херсон +11...+13;
  • Сімферополь +12...+14;
  • Кропивницький +11...+13;
  • Черкаси +10...+12;
  • Чернігів +7...+9;
  • Суми +7...+9;
  • Полтава +8...+10;
  • Дніпро +10...+12;
  • Запоріжжя +10...+12;
  • Донецьк +8...+10;
  • Луганськ +8...+10;
  • Харків +7...+9.

Прогноз погоди на 7 листопада
Прогноз погоди на 7 листопада / Укргідрометцентр