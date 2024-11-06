Як довго протримаються морози, і коли температура повітря знову зросте, – повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи для NV.

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Коли буде потепління

Експертка зазначила, що ніч на 5 листопада – найхолодніша цього тижня. Холодне повітря затримається навіть на кілька ночей, однак у другій половині тижня у темний час доби буде трохи тепліше, – від -2 до +4 градусів.

Наприкінці тижня нічний мороз відійде, наголосила Наталія Птуха. Також додала, вдень температура повітря очікується в межах +3 – +8 градусів. Дещо тепліше буде в південних і південно-західних областях, зокрема, +8 – +13. Тим часом у східних регіонах навпаки прохолодніше, — вдень не вище ніж +5 градусів.

Наприкінці тижня вдень дещо потеплішає, – до +11 вже у більшості областей, а на півдні та на Закарпатті, як і раніше, – до +13.

Також синоптикиня прогнозувала, що в Києві та області в ніч на 6 листопада подекуди можливий мокрий сніг, надалі – без опадів. Вночі – -1 – -3, вдень +5 – +7. А вже 6 – 9 листопада без морозів. Вночі буде +1 – +4, вдень +7 – +9 градусів.