Теплее всего будет на Западе Украины – там столбики термометров достигнут +14 градусов. Чуть меньше будет в центральных и южных областях, самая низкая температура будет на Востоке – до +8 градусов. Рекордно тепло в Симферополе (до +15) и в Ужгороде (до +17). Синоптики прогнозируют, что температура в начале марта будет выше нормы.

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Прогноз погоды по Украине на 1 марта

Синоптики ожидают переменную облачность и без осадков. Ночью и утром на Правобережье местами будет туман. Ветер юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью составит от +3 градусов до -2, в восточных областях будет -1...-6 градусов. Днем ожидаем +6...+11 градусов тепла. В западных областях и в Крыму ночью 0...+5 градусов, а вот днем – целых +12...+17 градусов (в Карпатах +4...+9 градусов).

Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе

Здесь также будет переменная облачность и без осадков, ночью и утром местами по области туманы. Ветер юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура в области ночью составит от +3 до -2 градусов, днем будет +6...+11, в Киеве ночью 0...+2, днем около +10 градусов.

Погода в областных центрах

Киев +9...+11

Ужгород +15...+17

Львов +11...+13

Ивано-Франковск +12...+14

Тернополь +11...+13

Черновцы +12...+14

Хмельницкий +12...+14

Луцк +12...+14

Ровно +12...+14

Житомир +9...+11

Винница +10...+12

Одесса +10...+12

Николаев +12...+14

Херсон +9...+11

Симферополь +13...+15

Кропивницкий +9...+11

Черкассы +9...+11

Чернигов +8...+10

Сумы +7...+9

Полтава +7...+9

Днепр +7...+9

Запорожье +10...+12

Донецк +7...+9

Луганск +6...+8

Харьков +6...+8



Прогноз погоды в Украине на 1 марта / Укргидрометцентр