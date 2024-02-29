Теплее всего будет на Западе Украины – там столбики термометров достигнут +14 градусов. Чуть меньше будет в центральных и южных областях, самая низкая температура будет на Востоке – до +8 градусов. Рекордно тепло в Симферополе (до +15) и в Ужгороде (до +17). Синоптики прогнозируют, что температура в начале марта будет выше нормы.
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Прогноз погоды по Украине на 1 марта
Синоптики ожидают переменную облачность и без осадков. Ночью и утром на Правобережье местами будет туман. Ветер юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью составит от +3 градусов до -2, в восточных областях будет -1...-6 градусов. Днем ожидаем +6...+11 градусов тепла. В западных областях и в Крыму ночью 0...+5 градусов, а вот днем – целых +12...+17 градусов (в Карпатах +4...+9 градусов).
Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе
Здесь также будет переменная облачность и без осадков, ночью и утром местами по области туманы. Ветер юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура в области ночью составит от +3 до -2 градусов, днем будет +6...+11, в Киеве ночью 0...+2, днем около +10 градусов.
Погода в областных центрах
- Киев +9...+11
- Ужгород +15...+17
- Львов +11...+13
- Ивано-Франковск +12...+14
- Тернополь +11...+13
- Черновцы +12...+14
- Хмельницкий +12...+14
- Луцк +12...+14
- Ровно +12...+14
- Житомир +9...+11
- Винница +10...+12
- Одесса +10...+12
- Николаев +12...+14
- Херсон +9...+11
- Симферополь +13...+15
- Кропивницкий +9...+11
- Черкассы +9...+11
- Чернигов +8...+10
- Сумы +7...+9
- Полтава +7...+9
- Днепр +7...+9
- Запорожье +10...+12
- Донецк +7...+9
- Луганск +6...+8
- Харьков +6...+8
Прогноз погоды в Украине на 1 марта / Укргидрометцентр