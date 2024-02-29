Найтепліше буде на Заході України – там стовпчики термометрів сягнуть +14 градусів. Трохи менше буде в центральних і південних областях, найнижча температура буде на Сході – до +8 градусів. Рекордно тепло у Сімферополі (до +15) та в Ужгороді (до +17). Синоптики прогнозують, що температура на початку березня буде вищою за норму.
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Прогноз погоди по Україні на 1 березня
Синоптики очікують мінливу хмарність і без опадів. Уночі та вранці на Правобережжі місцями буде туман. Вітер південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі становитиме від +3 градусів до -2, у східних областях буде -1...-6 градусів. Удень чекаємо на +6...+11 градусів тепла. У західних областях та в Криму вночі 0...+5 градусів, а от удень – цілих +12...+17 градусів (у Карпатах +4...+9 градусів).
Прогноз погоди у Києві та столичному регіоні
Тут також буде мінлива хмарність і без опадів, уночі та вранці місцями по області тумани. Вітер південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура в області вночі становитиме від +3 до -2 градусів, удень буде +6...+11, у Києві вночі 0...+2, вдень близько +10 градусів.
Погода в обласних центрах
- Київ +9...+11
- Ужгород +15...+17
- Львів +11...+13
- Івано-Франківськ +12...+14
- Тернопіль +11...+13
- Чернівці +12...+14
- Хмельницький +12...+14
- Луцьк +12...+14
- Рівне +12...+14
- Житомир +9...+11
- Вінниця +10...+12
- Одеса +10...+12
- Миколаїв +12...+14
- Херсон +9...+11
- Сімферополь +13...+15
- Кропивницький +9...+11
- Черкаси +9...+11
- Чернігів +8...+10
- Суми +7...+9
- Полтава +7...+9
- Дніпро +7...+9
- Запоріжжя +10...+12
- Донецьк +7...+9
- Луганськ +6...+8
- Харків +6...+8
Прогноз погоди в Україні на 1 березня / Укргідрометцентр