Где в Украине будет снег: прогноз погоды на 11 января
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в четверг, 11 января, будет прохладной, облачной и снежной. На дорогах будет гололед.
В четверг ветер будет иметь западное и северо-западное направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду. На Севере возможны порывы до 15 – 18 метров в секунду.
К теме Никаких плюсов: как долго продержатся морозы в Украине
Какая будет погода 11 января
В четверг по всей Украине местами возможен небольшой снег днем. Ночью в большинстве западных областей, а также в Винницкой, Одесской и Николаевской областях осадки не ожидаются.
Ночью в Украине в среднем похолодает до -7...-2. На Западе ночная температура будет составлять -10...-8, а днем там потеплеет до -5...0. В Карпатах ночью ожидается -15...-10, а днем -9...-4. На Севере столбики термометров ночью покажут -4…-2. Днем потеплеет до -3…-1. На Востоке и в Центре ночью в среднем будет -5...-3, а днем тоже будет -3...-1. На Юге ночью похолодает до -4...-2, а днем потеплеет до -1...+1.
Какая будет погода в Киевской области
В Киевской области временами будет небольшой снег, а также гололедица. Ночная температура в области составит -7...-2, а днем столбики термометров покажут -5...0. В Киеве в течение суток можно ожидать -3…-1.
Предупреждение от синоптиков
Синоптики предупредили о 2 уровне снеголавинной опасности на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
Синоптики предупредили об опасности / Карта Укргидрометцентра
Погода в областных центрах
- Киев -3…-1
- Ужгород -3…-1
- Львов -3…-1
- Ивано-Франковск -3…-1
- Тернополь -3…-1
- Черновцы 0…-2
- Хмельницкий -3…-1
- Луцк -3…-1
- Ровно -3…-1
- Житомир -3…-1
- Винница -3…-1
- Одесса -1…+1
- Николаев -1…+1
- Херсон -1…+1
- Симферополь 0…+2
- Кропивницкий 0…-2
- Черкассы -3…-1
- Чернигов -3…-1
- Суммы -3…-1
- Полтава -3…-1
- Днепр -3…-1
- Запорожье 0…-2
- Донецк -3…-1
- Луганск 0…-2
- Харьков -3…-1
Прогноз погоды в Украине на 11 января / Карта Укргидрометцентра