Где в Украине будет снег: прогноз погоды на 11 января

Погода в Украине в четверг, 11 января, будет прохладной, облачной и снежной. На дорогах будет гололед.

В четверг ветер будет иметь западное и северо-западное направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду. На Севере возможны порывы до 15 – 18 метров в секунду.

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Какая будет погода 11 января

В четверг по всей Украине местами возможен небольшой снег днем. Ночью в большинстве западных областей, а также в Винницкой, Одесской и Николаевской областях осадки не ожидаются.

Ночью в Украине в среднем похолодает до -7...-2. На Западе ночная температура будет составлять -10...-8, а днем там потеплеет до -5...0. В Карпатах ночью ожидается -15...-10, а днем -9...-4. На Севере столбики термометров ночью покажут -4…-2. Днем потеплеет до -3…-1. На Востоке и в Центре ночью в среднем будет -5...-3, а днем тоже будет -3...-1. На Юге ночью похолодает до -4...-2, а днем потеплеет до -1...+1.

Какая будет погода в Киевской области

В Киевской области временами будет небольшой снег, а также гололедица. Ночная температура в области составит -7...-2, а днем столбики термометров покажут -5...0. В Киеве в течение суток можно ожидать -3…-1.

Предупреждение от синоптиков

Синоптики предупредили о 2 уровне снеголавинной опасности на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.



Синоптики предупредили об опасности / Карта Укргидрометцентра

Погода в областных центрах

Киев -3…-1

Ужгород -3…-1

Львов -3…-1

Ивано-Франковск -3…-1

Тернополь -3…-1

Черновцы 0…-2

Хмельницкий -3…-1

Луцк -3…-1

Ровно -3…-1

Житомир -3…-1

Винница -3…-1

Одесса -1…+1

Николаев -1…+1

Херсон -1…+1

Симферополь 0…+2

Кропивницкий 0…-2

Черкассы -3…-1

Чернигов -3…-1

Суммы -3…-1

Полтава -3…-1

Днепр -3…-1

Запорожье 0…-2

Донецк -3…-1

Луганск 0…-2

Харьков -3…-1



Прогноз погоды в Украине на 11 января / Карта Укргидрометцентра