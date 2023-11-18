В воскресенье, 19 ноября, на Западе и Севере облачная погода с прояснениями, а вот на Востоке и Юге ожидается дождь с мокрым снегом. Постепенно приближаются холода: небольшой мороз будут фиксировать и днем, не только ночью. Но в целом погода позволит погулять.
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Какая будет погода в Украине 19 ноября
Будет облачно с прояснениями. Ночью в южной части умеренный дождь, на юге Одесской области и в Крыму сильный дождь, днем в большинстве южных, центральных и восточных областей умеренный дождь и мокрый снег. На остальной территории без осадков, только в Карпатах и на Прикарпатье ночью небольшой снег.
Ветер преимущественно северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду, в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях порывы 15 – 20 метров в секунду, в Одесской области ночью и утром местами 25 – 27 метров в секунду.
Температура в течение суток в южной части +1...+6 градусов, в Крыму +5...+10 градусов, на остальной территории ночью 0...-5 градусов, днем от -2 до +3 градусов, на Закарпатье до +5 градусов.
Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура ночью 0...-5 градусов, днем от -2 до +3 градусов, по Киеву ночью -1...-3 градуса, днем около нуля.
Предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Украине
19 ноября в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях будут порывы ветра 15 – 20 метров в секунду (вечером 18 ноября, ночью и утром 19 ноября в Одесской области местами 25 метров в секунду).
Также ночью 19 ноября на юге Одесской области и в Крыму пройдет дождь.
Поэтому синоптики объявили І уровень опасности – желтый.
Желтый уровень опасности в Украине на 19 ноября / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев -1...+1
- Ужгород +3...+5
- Львов +2...+4
- Ивано-Франковск +1...+3
- Тернополь +1...+3
- Черновцы +1...+3
- Хмельницкий +1...+3
- Луцк +1...+3
- Ровно +1...+3
- Житомир 0...+2
- Винница 0...+2
- Одесса +3...+5
- Николаев +3...+5
- Херсон +3...+5
- Симферополь +7...+9
- Кропивницкий +1...+3
- Черкассы 0...+2
- Чернигов -1...+1
- Суммы -1...+1
- Полтава 0...+2
- Днепр +1...+3
- Запорожье +4...+6
- Донецк +3...+5
- Луганск +1...+3
- Харьков +1...+3
Прогноз погоды в Украине на 19 ноября / Укргидрометцентр