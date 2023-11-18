У неділю 19 листопада на Заході та Півночі хмарна погода з проясненнями, а от на Сході та Півдні очікують дощ із мокрим снігом. Поступово наближаються холоди: невеличкий мороз фіксуватимуть і вдень, не тільки вночі. Та загалом погода дозволить погуляти.
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Якою буде погода в Україні 19 листопада
Буде хмарно з проясненнями. Вночі у південній частині помірний дощ, на півдні Одещини та в Криму значний дощ, удень у більшості південних, центральних та східних областей помірний дощ та мокрий сніг. На решті території без опадів, лише в Карпатах і на Прикарпатті вночі невеликий сніг.
Вітер переважно північно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви 15 – 20 метрів на секунду, на Одещині вночі та вранці місцями 25 – 27 метрів на секунду.
Температура протягом доби у південній частині +1...+6 градусів, у Криму +5...+10 градусів, на решті території вночі 0...-5 градусів, удень від -2 до +3 градусів, на Закарпатті до +5 градусів.
Прогноз погоди у Києві та в столичному регіоні
Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.
Температура вночі 0...-5 градусів, удень від -2 до +3 градусів, по Києву вночі -1...-3 градуси, вдень близько нуля.
Попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні
19 листопада у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях будуть пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду (увечері 18 листопада, вночі та вранці 19 листопада на Одещині місцями 25 метрів на секунду).
Також уночі 19 листопада на півдні Одещини та в Криму пройде значний дощ.
Через це синоптики оголосили І рівень небезпечності – жовтий.
Жовтий рівень небезпечності в Україні на 19 листопада / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
- Київ -1...+1
- Ужгород +3...+5
- Львів +2...+4
- Івано-Франківськ +1...+3
- Тернопіль +1...+3
- Чернівці +1...+3
- Хмельницький +1...+3
- Луцьк +1...+3
- Рівне +1...+3
- Житомир 0...+2
- Вінниця 0...+2
- Одеса +3...+5
- Миколаїв +3...+5
- Херсон +3...+5
- Сімферополь +7...+9
- Кропивницький +1...+3
- Черкаси 0...+2
- Чернігів -1...+1
- Суми -1...+1
- Полтава 0...+2
- Дніпро +1...+3
- Запоріжжя +4...+6
- Донецьк +3...+5
- Луганськ +1...+3
- Харків +1...+3
Прогноз погоди в Україні на 19 листопада / Укргідрометцентр