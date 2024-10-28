В Укргидрометцентре рассказали, чего ждать во вторник, 29 октября. По сообщению синоптиков, в ряде областей объявлен І уровень опасности (желтый) из-за тумана.
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Прогноз погоды в Украине на 29 октября
Ожидаем переменную облачность без осадков, только на крайнем западе страны днем небольшой дождь. В западных, восточных областях и на Приазовье ночью и утром туман.
Ветер северо-западный (в западных областях юго-западный), 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью +2...+7 градусов, в южной части +6...+11; днем +9...+14, на Закарпатье, Одесской области и в Крыму до +18 градусов.
Прогноз погоды в Киеве и в столичном регионе
Здесь также будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью +2...+7 градусов, днем +9...+14; в Киеве ночью +4...+6, днем +11...+13 градусов.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
Ночью и утром 29 октября в западных, восточных областях и на Приазовье туман, видимость 200 – 500 метров. Синоптики объявили І уровень опасности, желтый.
Туман в Украине 29 октября / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев +11...+13
- Ужгород +15...+17
- Львов +13...+15
- Ивано-Франковск +13...+15
- Тернополь +12...+14
- Черновцы +13...+15
- Хмельницкий +11...+13
- Луцк +11...+13
- Ровно +11...+13
- Житомир +11...+13
- Винница +12...+14
- Одесса +14...+16
- Николаев +13...+15
- Херсон +13...+15
- Симферополь +15...+17
- Кропивницкий +12...+14
- Черкассы +11...+13
- Чернигов +10...+12
- Сумы +9...+11
- Полтава +11...+13
- Днепр +12...+14
- Запорожье +13...+15
- Донецк +11...+13
- Луганск +11...+13
- Харьков +11...+13
Прогноз погоды в Украине на 29 октября / Укргидрометцентр