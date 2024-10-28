В Укргідрометцентрі розповіли, чого чекати у вівторок, 29 жовтня. За повідомленням синоптиків, у низці областей оголошено І рівень небезпечності (жовтий) через туман.

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Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня

Очікуємо на мінливу хмарність без опадів, лише на крайньому заході країни вдень невеликий дощ. У західних, східних областях та на Приазов'ї вночі та вранці туман.

Вітер північно-західний (у західних областях південно-західний), 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +2...+7 градусів, у південній частині +6...+11; вдень +9...+14, на Закарпатті, Одещині та в Криму до +18 градусів.

Прогноз погоди у Києві та в столичному регіоні

Тут також буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +2...+7 градусів, удень +9...+14; у Києві вночі +4...+6, вдень +11...+13 градусів.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Вночі та вранці 29 жовтня в західних, східних областях та на Приазов'ї туман, видимість 200 – 500 метрів. Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.



Туман в Україні 29 жовтня / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ +11...+13

Ужгород +15...+17

Львів +13...+15

Івано-Франківськ +13...+15

Тернопіль +12...+14

Чернівці +13...+15

Хмельницький +11...+13

Луцьк +11...+13

Рівне +11...+13

Житомир +11...+13

Вінниця +12...+14

Одеса +14...+16

Миколаїв +13...+15

Херсон +13...+15

Сімферополь +15...+17

Кропивницький +12...+14

Черкаси +11...+13

Чернігів +10...+12

Суми +9...+11

Полтава +11...+13

Дніпро +12...+14

Запоріжжя +13...+15

Донецьк +11...+13

Луганськ +11...+13

Харків +11...+13



Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня / Укргідрометцентр