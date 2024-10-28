В Укргідрометцентрі розповіли, чого чекати у вівторок, 29 жовтня. За повідомленням синоптиків, у низці областей оголошено І рівень небезпечності (жовтий) через туман.
Дивіться також Коли в Україні йтиме сніг
Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня
Очікуємо на мінливу хмарність без опадів, лише на крайньому заході країни вдень невеликий дощ. У західних, східних областях та на Приазов'ї вночі та вранці туман.
Вітер північно-західний (у західних областях південно-західний), 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі +2...+7 градусів, у південній частині +6...+11; вдень +9...+14, на Закарпатті, Одещині та в Криму до +18 градусів.
Прогноз погоди у Києві та в столичному регіоні
Тут також буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі +2...+7 градусів, удень +9...+14; у Києві вночі +4...+6, вдень +11...+13 градусів.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
Вночі та вранці 29 жовтня в західних, східних областях та на Приазов'ї туман, видимість 200 – 500 метрів. Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.
Туман в Україні 29 жовтня / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
- Київ +11...+13
- Ужгород +15...+17
- Львів +13...+15
- Івано-Франківськ +13...+15
- Тернопіль +12...+14
- Чернівці +13...+15
- Хмельницький +11...+13
- Луцьк +11...+13
- Рівне +11...+13
- Житомир +11...+13
- Вінниця +12...+14
- Одеса +14...+16
- Миколаїв +13...+15
- Херсон +13...+15
- Сімферополь +15...+17
- Кропивницький +12...+14
- Черкаси +11...+13
- Чернігів +10...+12
- Суми +9...+11
- Полтава +11...+13
- Дніпро +12...+14
- Запоріжжя +13...+15
- Донецьк +11...+13
- Луганськ +11...+13
- Харків +11...+13
Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня / Укргідрометцентр