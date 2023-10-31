Ноябрь встретит украинцев теплом и дождем. И хотя 1 ноября – это рабочий день, найдите время пройтись по улицам. Красно-желтые листья еще держатся на деревьях, поэтому можно сделать красивые фото.

Смотрите также Новые температурные рекорды: начало ноября в Украине будет аномально теплым

Какая будет погода в Украине 1 ноября

Будет облачно с прояснениями. Ночью в западных, Винницкой и Житомирской областях, днем в Украине синоптики прогнозируют дождь.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, в западных областях местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью +7...+12 градусов, на юге страны до +15 градусов, днем в западных, северных и большинстве центральных областей +11...+16 градусов, а на остальной территории все +15...+20 градусов .

Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе

Облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем ожидаем дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью +7...+12 градусов, днем +11...+16 градусов. В Киеве ночью +10...+12 градусов, днем +13...+15 градусов.

Погода в областных центрах

Киев +13...+15

Ужгород +12...+14

Львов +12...+14

Ивано-Франковск +11...+13

Тернополь +12...+14

Черновцы +12...+14

Хмельницкий +12...+14

Луцк +11...+13

Ровно +11...+13

Житомир +12...+14

Винница +13...+15

Одесса +18...+20

Николаев +18...+20

Херсон +18...+20

Симферополь +19...+21

Кропивницкий +15...+17

Черкассы +15...+17

Чернигов +13...+15

Сумы +14...+16

Полтава +15...+17

Днепр +17...+19

Запорожье +18...+20

Донецк +18...+20

Луганск +17...+19

Харьков +17...+19



Прогноз погоды в Украине на 1 ноября / Укргидрометцентр