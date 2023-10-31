Ноябрь встретит украинцев теплом и дождем. И хотя 1 ноября – это рабочий день, найдите время пройтись по улицам. Красно-желтые листья еще держатся на деревьях, поэтому можно сделать красивые фото.

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Какая будет погода в Украине 1 ноября

Будет облачно с прояснениями. Ночью в западных, Винницкой и Житомирской областях, днем в Украине синоптики прогнозируют дождь.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, в западных областях местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью +7...+12 градусов, на юге страны до +15 градусов, днем в западных, северных и большинстве центральных областей +11...+16 градусов, а на остальной территории все +15...+20 градусов .

Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе

Облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем ожидаем дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью +7...+12 градусов, днем +11...+16 градусов. В Киеве ночью +10...+12 градусов, днем +13...+15 градусов.

Погода в областных центрах

  • Киев +13...+15
  • Ужгород +12...+14
  • Львов +12...+14
  • Ивано-Франковск +11...+13
  • Тернополь +12...+14
  • Черновцы +12...+14
  • Хмельницкий +12...+14
  • Луцк +11...+13
  • Ровно +11...+13
  • Житомир +12...+14
  • Винница +13...+15
  • Одесса +18...+20
  • Николаев +18...+20
  • Херсон +18...+20
  • Симферополь +19...+21
  • Кропивницкий +15...+17
  • Черкассы +15...+17
  • Чернигов +13...+15
  • Сумы +14...+16
  • Полтава +15...+17
  • Днепр +17...+19
  • Запорожье +18...+20
  • Донецк +18...+20
  • Луганск +17...+19
  • Харьков +17...+19


Прогноз погоды в Украине на 1 ноября / Укргидрометцентр