Листопад зустріне українців теплом і дощем. І хоча 1 листопада – це робочий день, знайдіть час пройтися вулицями. Жовтогаряче листя ще тримається на деревах, тож можна зробити красиві фото.

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Якою буде погода в Україні 1 листопада

Буде хмарно з проясненнями. Вночі у західних, Вінницькій та Житомирській областях, удень в Україні синоптики прогнозують дощ.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, у західних областях місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі +7...+12 градусів, на півдні країни до +15 градусів, удень у західних, північних та більшості центральних областей +11...+16 градусів, а на решті території усі +15...+20 градусів.

Прогноз погоди у Києві та столичному регіоні

Хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень очікуємо дощ. Вітер південний із переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура вночі +7...+12 градусів, удень +11...+16 градусів. У Києві вночі +10...+12 градусів, удень +13...+15 градусів.

Погода в обласних центрах

  • Київ +13...+15
  • Ужгород +12...+14
  • Львів +12...+14
  • Івано-Франківськ +11...+13
  • Тернопіль +12...+14
  • Чернівці +12...+14
  • Хмельницький +12...+14
  • Луцьк +11...+13
  • Рівне +11...+13
  • Житомир +12...+14
  • Вінниця +13...+15
  • Одеса +18...+20
  • Миколаїв +18...+20
  • Херсон +18...+20
  • Сімферополь +19...+21
  • Кропивницький +15...+17
  • Черкаси +15...+17
  • Чернігів +13...+15
  • Суми +14...+16
  • Полтава +15...+17
  • Дніпро +17...+19
  • Запоріжжя +18...+20
  • Донецьк +18...+20
  • Луганськ +17...+19
  • Харків +17...+19


Прогноз погоди в Україні на 1 листопада / Укргідрометцентр