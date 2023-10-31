Листопад зустріне українців теплом і дощем. І хоча 1 листопада – це робочий день, знайдіть час пройтися вулицями. Жовтогаряче листя ще тримається на деревах, тож можна зробити красиві фото.

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Якою буде погода в Україні 1 листопада

Буде хмарно з проясненнями. Вночі у західних, Вінницькій та Житомирській областях, удень в Україні синоптики прогнозують дощ.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, у західних областях місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі +7...+12 градусів, на півдні країни до +15 градусів, удень у західних, північних та більшості центральних областей +11...+16 градусів, а на решті території усі +15...+20 градусів.

Прогноз погоди у Києві та столичному регіоні

Хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень очікуємо дощ. Вітер південний із переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура вночі +7...+12 градусів, удень +11...+16 градусів. У Києві вночі +10...+12 градусів, удень +13...+15 градусів.

Погода в обласних центрах

Київ +13...+15

Ужгород +12...+14

Львів +12...+14

Івано-Франківськ +11...+13

Тернопіль +12...+14

Чернівці +12...+14

Хмельницький +12...+14

Луцьк +11...+13

Рівне +11...+13

Житомир +12...+14

Вінниця +13...+15

Одеса +18...+20

Миколаїв +18...+20

Херсон +18...+20

Сімферополь +19...+21

Кропивницький +15...+17

Черкаси +15...+17

Чернігів +13...+15

Суми +14...+16

Полтава +15...+17

Дніпро +17...+19

Запоріжжя +18...+20

Донецьк +18...+20

Луганськ +17...+19

Харків +17...+19



Прогноз погоди в Україні на 1 листопада / Укргідрометцентр