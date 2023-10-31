Листопад зустріне українців теплом і дощем. І хоча 1 листопада – це робочий день, знайдіть час пройтися вулицями. Жовтогаряче листя ще тримається на деревах, тож можна зробити красиві фото.
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Якою буде погода в Україні 1 листопада
Буде хмарно з проясненнями. Вночі у західних, Вінницькій та Житомирській областях, удень в Україні синоптики прогнозують дощ.
Вітер південний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, у західних областях місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Температура вночі +7...+12 градусів, на півдні країни до +15 градусів, удень у західних, північних та більшості центральних областей +11...+16 градусів, а на решті території усі +15...+20 градусів.
Прогноз погоди у Києві та столичному регіоні
Хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень очікуємо дощ. Вітер південний із переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.
Температура вночі +7...+12 градусів, удень +11...+16 градусів. У Києві вночі +10...+12 градусів, удень +13...+15 градусів.
Погода в обласних центрах
- Київ +13...+15
- Ужгород +12...+14
- Львів +12...+14
- Івано-Франківськ +11...+13
- Тернопіль +12...+14
- Чернівці +12...+14
- Хмельницький +12...+14
- Луцьк +11...+13
- Рівне +11...+13
- Житомир +12...+14
- Вінниця +13...+15
- Одеса +18...+20
- Миколаїв +18...+20
- Херсон +18...+20
- Сімферополь +19...+21
- Кропивницький +15...+17
- Черкаси +15...+17
- Чернігів +13...+15
- Суми +14...+16
- Полтава +15...+17
- Дніпро +17...+19
- Запоріжжя +18...+20
- Донецьк +18...+20
- Луганськ +17...+19
- Харків +17...+19
Прогноз погоди в Україні на 1 листопада / Укргідрометцентр