Токари, слесари, фрезеровщики: в ВСУ назвали важные профессии для работы в тылу
19 марта 2022 , 09:48Читати новину українською
Источник:Сухопутные войска ВСУ
ВСУ отметили, что для защиты Украины не обязательно нужно быть военным. В тылу очень важна работа токаря, слесаря и фрезеровщика.
Такие мастера работают, в частности, в Одессе. Они производят перископы, противотанковые ежи и т.д.
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Токари, слесари, фрезеровщики – все они сейчас воины тыла. Одесские мастера изготавливают перископы, противотанковые ежи и другие заграждения,
– говорится в сообщении.
В перерывах мастера поднимают настроение музыкой.