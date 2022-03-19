Токари, слесари, фрезеровщики: в ВСУ назвали важные профессии для работы в тылу

19 марта 2022 , 09:48
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Источник:

Сухопутные войска ВСУ

ВСУ отметили, что для защиты Украины не обязательно нужно быть военным. В тылу очень важна работа токаря, слесаря и фрезеровщика.

Такие мастера работают, в частности, в Одессе. Они производят перископы, противотанковые ежи и т.д.

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Токари, слесари, фрезеровщики – все они сейчас воины тыла. Одесские мастера изготавливают перископы, противотанковые ежи и другие заграждения,
– говорится в сообщении.

В перерывах мастера поднимают настроение музыкой. 

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Автор: Марта Кушка