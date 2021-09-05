Сейчас правительство планирует продлить карантин примерно на 2 недели. Действие ограничений могут продлить в Токио и соседних префектурах Канагава, Сайтама и Чиба.
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Что предусматривает чрезвычайное положение
- рестораны обязаны сократить часы работы и воздерживаться от продажи алкоголя,
- компании должны позволять персоналу больше работать в удаленном режиме.
Добавим, что правительство Японии расширило действие чрезвычайного положения в прошлом месяце. Произошло это на территории, где живет примерно 80% населения страны. Но нагрузка на медицинскую систему страны не уменьшилась настолько, чтобы, по мнению властей, можно было отменить ограничения.
Какова сейчас ситуация в Японии
Страна борется с пятой, самой большой волной COVID-19, вызванной крайне заразным Delta-штаммом. За прошедшие сутки в стране зафиксировано 16 729 новых случаев инфицирования коронавирусом, 63 больных умерли.