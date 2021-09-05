Наразі уряд планує продовжити карантин приблизно на 2 тижні. Дію обмежень можуть продовжити у Токіо й сусідніх префектурах Канагава, Сайтама та Чіба.

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Що передбачає надзвичайний стан

ресторани зобов'язані скоротити години роботи та утримуватися від продажу алкоголю,

компанії мають дозволяти персоналу більше працювати у віддаленому режимі.

Додамо, що уряд Японії розширив дію надзвичайного стану минулого місяця. Сталося це на території, де живе приблизно 80% населення країни. Але навантаження на медичну систему країни не зменшилося настільки, щоб, на думку влади, можна було скасувати обмеження.

Яка зараз ситуація в Японії

Країна бореться з п'ятою, найбільшою хвилею COVID-19, спричиненою вкрай заразним Delta-штамом. Упродовж минулої доби в країні зафіксовано 16 729 нових випадків інфікування коронавірусом, 63 хворих померли.

Зверніть увагу! В японському Токіо з 23 липня по 8 серпня відбулися Олімпійські ігри. А з 24 серпня і до 5 вересня там тривають Паралімпіада.