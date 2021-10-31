Инцидент произошел в воскресенье, 31 октября. Злоумышленника уже задержали. Полиция Токио заявила, что нападение произошло в поезде Кейо у станции Кокурйо.

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Нападавший не оказывал сопротивления

По предварительной информации, сначала мужчина начал размахивать ножом в вагоне, а затем разлил неизвестную жидкость и поджег. Очевидцы утверждают, что юноша использовал, в частности, соляную кислоту, об этом пишет Kyodo. Нападавшего задержали с поличным, сопротивления он не оказывал. Какими были его мотивы, пока неизвестно.

Местное телевидение показало кадры, на которых видно, как пожарные, полицейские и медики спасают пассажиров, многие из которых выбирались из поезда через окна.

Пассажиры метро в Токио бегут через окна: смотрите видео из соцсетей

Не первое нападение с ножом в метро Токио

Это уже второе нападение с применением ножа в токийском метро за последние 2 месяца. В августе, за день до церемонии закрытия Олимпийских игр в Токио, 36-летний мужчина напал на пассажиров пригородного поезда в Токио. Тогда пострадали 10 человек. Впоследствии подозреваемый рассказал о своих мотивах – объяснения были крайне жуткими. Он заявил, что "хочет убивать женщин, у которых счастливый вид".