В Токио прилетели 20 беженцев с Украины

В японскую столицу прибыли 20 украинских беженцев. Их поддержало японское правительство.

Украинцы в возрасте от 6 до 66 лет. Они отправлялись в Японию из Польши вместе с министром иностранных дел Есимаса Хаяси.

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Правительство Японии стремится оказать максимальную поддержку этим 20 украинцам, чтобы помочь им жить с ощущением мира в Японии, несмотря на то, что они далеко от родного края,

– сказал он.

Также отмечается, что ранее правительство Японии не хотело принимать иностранцев, но теперь политика изменилась.

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